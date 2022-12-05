Gardiyanoğlu: LTB’nin tüm borçlarını iki yıl içerisinde sıfırlayacağım

UBP Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun eşlik ettiği Gardiyanoğlu, Altınbaş Yönetim Kurulu üyelerine projelerini ve vizyonunu anlattı.

Altınbaş Holding’in KKTC’ye verdiği değer ve önemin altını çizen Gardiyanoğlu, LTB Başkanı seçildiğinde hayata geçirmeyi planladıkları ortak projeler bulunduğundan da bahsetti.

Sadık Gardiyanoğlu, göreve seçildiğinde LTB’yi düşürüldüğü borç batağından kurtaracağını da vurgulayarak, "göreve geldiğimde iki yıl içerisinde tüm borçları sıfırlayacağım” dedi.

Gardiyanoğlu ayrıca Ada-Sen ve Memur-Sen’i de ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi.

Gardiyanoğlu’na ziyaretlerinde eşlik eden UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, LTB’nin son iki dönemdir alakasız işlere yoğunlaşarak esas görevini ihmal ettiğine değinerek, “bunu aşmak için herkese hizmet verecek olan bir anlayışla yola devam etmemiz lazım. Sadık Gardiyanoğlu’nun tüm Lefkoşalılar’a kimseyi ayırt etmeden hizmet vereceğini beyan etmiş durumdayız” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu da, mevcut adaylar içerisinde yapacaklarına ilişkin olarak net tarih veren tek ismin kendisi olduğunu altını çizerek, “proje yapmak, kaynak bulmak ve projeleri ete kemiğe büründürmek bizim işimiz” dedi.

Lefkoşa’nın son 8 yıldır artarak devam eden bir borç yükü altına girdiğine işaret eden Gardiyanoğlu, “bundan sekiz yıl önce Mehmet Harmancı göreve geldiğinde 100 milyon TL olan borç şu anda 334 milyon TL’dir. Demek ki sekiz yıldır güdülen ekonomik akıl maalesef yeterli gelmemiştir” ifadelerini kullandı. “diyoruz ki, 334 milyon TL borcu iki buçuk yıl içerisinde kapatacağız” diyen Gardiyanoğlu, bunun yanı sıra Lefkoşa için “82 SOKAK 82 PARK” projelerinin de olduğunu kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, söz konusu projeyi de 52 haftada, yani bir yıl içerisinde hayata geçireceklerini ve 82 adet parkın Lefkoşalılar’ın kullanımına gireceğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hizmet araçlarının tümünün de eskimiş ve çok kötü durumda olduklarının altını çizen Gardiyanoğlu, “bu araçlara belediyenin yeni lastik alacak, yağ koyacak, yedek parça sağlayacak durumu kalmamıştır” dedi.

Gardiyanoğlu, belediye emekçilerinin ek mesailerinin dokuz aydır ödenmediğini de anımsatarak, çalışanların birikmiş tüm alacaklarının tamamını Şubat ayı başında ödeyeceklerini açıkladı.

“belediyecilik ideoloji kaldırmaz” diyen Sadıkoğlu şunları söyledi: “asfaltların artık parke ile yamandığı bir Lefkoşa’da kimse bana projeden bahsetmesin, çünkü artık kimse inanmaz. Bizim gibi çıkıp tarih vermeleri gerekir. Biz diyoruz ki iki buçuk yılda 334 milyon borcu kapatacağız. İlk altı ayda belediyemizin tüm araç filosunu sıfır olarak alacağız. İlk iki yılda Fuar Kavşağı, Atatürk Spor Salonu Kavşağı, Sanayi İkinci Girişi, Kıbrıs Gazetesi önü, Hamitköy Çemberi ve Başbakanlık trafik ışıklarındaki çevre düzenlemelerini tamamlayacağız.”

AB ve TC yetkilileriyle saatler süren toplantılar yaptığını ifade eden Gardiyanoğlu, masaya sunduğu projelerine özellikle yıllardır LTB’nin başvurmadığı TC yetkililerinden büyük destek geldiğini aktardı.

AB’nin de aynı şekilde projelerine ilgi gösterdiğini belirten Gardiyanoğlu, “biz Lefkoşa’ya nereden kaynak sağlayacaksak, ideolojik düşünmeden o kaynağı alacağız ve Lefkoşalı’nın hizmetine sunacağız” dedi.



