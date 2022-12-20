Gardiyanoğlu: Mazeretlerin arkasına saklanmak için aday olmadım

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, Lefkoşa’ya ilişkin vizyon ve projelerini paylaştı.

Seçimi kazandıktan sonra, KKTC’nin uluslararası tanınırlığı bulunan iki kurumu olan Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ticaret Odası’nın güçlerini birleştirerek dışa açılan kapıları güçlendirme hedefinde olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, “Bizler nereye aday olduğumuzu iyi biliyoruz, belediyenin borcunun ne olduğunu biliyoruz, kaynakların ne olduğunu ve doğru zamanda doğru şekilde nereye kullanılması gerektiğini de iyi biliyoruz” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin gelirlerinin yüzde 86’sını maaş ödemelerine harcamak zorunda olduğuna işaret ederek, “Belediyenin şu anda kendi topladığı gelirleriyle bir yatırım yapması söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Ortaya koydukları tüm projelerin mali kaynağının bulunduğunu ve bunun kamuoyu ile de paylaşıldığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, trafik ve sosyal konulardaki tüm projeleri ilk görev yılında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

“SEÇİM OFİSİ OLARAK KULLANDIĞIM BİNANIN SAHİBİNİ TEHDİT ETTİLER”

Gardiyanoğlu, seçim ofisi olarak kullandığı binanın sahibine yönelik tehditlerin sonucunda ofisi devre dışı bırakmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Demokrasimizi getirdikleri nokta bizi üzmektedir” dedi.

Ziyaretinde kendisine UBP'nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu’nun da eşlik etmekte olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, trafik ve toplu ulaşım başta olmak üzere ortak hareket edilebilecek birçok nokta bulunduğunu kaydetti.

Buna rağmen Lefkoşa ve Gönyeli’nin mevcut başkanlarından kaynaklanan nedenlerle kavgalı olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, “Kavgalı olarak, değil iki kardeş şehir olarak birlikte yapacağımız birçok iş var” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, sözlerini “yapacak çok işimiz var. Nereye aday olduğumuzu biliyoruz. Mevcut başkan gibi enkaz edebiyatı yapmak için bu göreve aday olmadık. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan icraat yapacağız” diyerek tamamladı.