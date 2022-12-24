Gardiyanoğlu'ndan Özgür İş İnsanları Derneği’ne ziyaret

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret ederek vizyon ve projelerini anlattı.

Dernek Başkanı Mevlut Avcı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde sekiz buçuk yıldır hiçbir şey yapılmadığını belirterek, artık değişimin ve yenilenmenin zamanının geldiğini söyledi.

LTB’de yeni bir başkana ihtiyaç olduğunun altını çizen Avcı, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisindeki bir başkanın LTB’yi yeniden ayağa kaldıracağını vurguladı.

Mevlut Gardiyanoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği’nin Sadık Gardiyanoğlu’na desteklerinin tam olduğunu da belirtti.