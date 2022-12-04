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Gardiyanoğlu: On yılda yapamadıklarınızı bir dönemde yapacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, 25 Aralık yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

04 Aralık 2022 Pazar 11:36
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Gardiyanoğlu: On yılda yapamadıklarınızı bir dönemde yapacağım



Gardiyanoğlu, LTB Başkanı olması halinde on yıldır Lefkoşa’ya yapılamayanların kısa süre içerisinde tamamlanacağına işaret ederek gerek AB gerekse TC yetkilileri ile görüşmeler yaptığını kaydetti. Gardiyanoğlu, belediyenin son on yıllık çalışmalarını, projelerdeki eksik ve hatalı yerleri 5 Aralık’ta açıklayacağını ekledi.

ON YILDA YAPAMADIKLARINIZI BİR DÖNEMDE YAPACAĞIM

“İlk bir yılda sizin on yılda yaptığınızın üç katı kadar yeşil alanı Lefkoşalı ’ya sunacağım. On yılda Haspolat’ta bir metre kaldırım yapmayanlara ilk iki yılda Haspolat’ın tüm yol ve kaldırımlarının tamamlanabileceğini göstereceğim” ifadelerine yer veren Gardiyanoğlu Lefkoşa İmar Planı’nı da revize ederek hem gençlerin daha uyguna ev almalarını sağlayacaklarını hem de inşaat ruhsat gelirleri ile belediye gelirlerinin arttırılacağını belirtti.

AB VE TC YETKİLİLERİ İLE PROJE VE FON GÖRÜŞMELERİ YAPTIM

Diğer adaylarında kaynak arayışı içinde olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, adaylığını açıklamadan önce AB ve TC’deki yetkili isimlerle projeler ve kaynaklar hakkında görüştüğünü kaydederek, “Tabanımın en büyük isteği beni Belediye Başkanı olarak görmekti. Ailem, yönetim ve örgütlerimle hareket eden bir kişiyim bu yola çıktığımızda adaylığımı açıklamak için beş gün istedim. Hem AB fonlarından yetkili olan kişilerin bazıları ile görüşme yaptım hem TC’den yetkililerle görüşme yaptım. Belediyemizin son on yılda hangi kapsamda hangi içerikte nasıl proje sunduklarını biliyorum. Hangi projelerin eksik ve hatalı sunumundan dolayı kaynak alınamadığını da biliyorum. Bunları kalem kalem Lefkoşa ne kadar kaybetti anlatacağım” diyerek 5 Aralık’a işaret etti.

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