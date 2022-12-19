Gardiyanoğlu: Surlariçi’ne yönelik kurtarma ve geliştirme projelerimiz hazır

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile partinin diğer yetkililerinin de katıldığı geceye Surlariçi halkı yoğun ilgi gösterdi.

Her yaştan vatandaşların sorunlarını dinleyen Gardiyanoğlu, gösterilen ilgiye layık olmak için canla başla çalışacağının sözünü verdi.

Sadık Gardiyanoğlu, Surlariçi’nin yıllardır sadece bir oy deposu olarak görüldüğüne işaret ederek, bu durumun artık değişmesi gerektiğini vurguladı.

Surlariçi’nin Lefkoşa’nın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, “ancak bu tarihi bölge ne yazık ki layık olduğu ilgiyi göremiyor, hak ettiği hizmeti alamıyor. Sekiz buçuk yıldır yönetimde olan mevcut başkan ne yazık ki Surlariçi’ni görmezden gelmektedir” dedi.

Gardiyanoğlu, son dönemde Surlariçi’nin bazı yatırımlarla yeniden eski güzel günlerine dönme yönünde bir şans yakalamasına rağmen, belediyenin gerekli altyapı ve diğer hizmetleri sunmamasının bu gidişatı olumsuz etkilediğini söyledi.

“Surlariçi hem burada yaşayan insanları hem de her geçen gün artan işyerleri ile önemli bir merkez olacaktır” diyen Gardiyanoğlu, Surlariçi’ne yönelik kurtarma ve geliştirme projelerinin hazır olduğunu vurguladı.

Seçimi kazanır kazanmaz çalışmaların derhal başlayacağı bölgelerden birisinin de Surlariçi olacağının altını çizen Gardiyanoğlu, “Surlariçi’nin mahrumiyet bölgesi olmasına son vereceğiz” dedi.

Demokrat Parti’nin düzenlediği etkinliğe de değinen Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’ya hizmet için çıktığım yolda, yalnız yürümediğimi görmek benim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca siyasetin ayrıştırıcı değil, birleştirici olması gerektiğini savunduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, “Demokrat Parti’yi yanımda görmek, sadece seçim yarışı açısından değil, doğru siyaset anlamında da algılanmalıdır” dedi.

Verdikleri destekten ötürü, başta Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu olmak üzere, tüm DP’lilere teşekkür eden Gardiyanoğlu, “Partili ve partisiz bana destek veren tüm Lefkoşa halkına şimdiden teşekkürlerimi sunmak isterim” ifadelerini kullandı.