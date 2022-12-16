Gardiyanoğlu: Vizyon eksikliği LTB’yi tükenişin eşiğine getirdi

Gardiyanoğlu, milletvekili seçildikten sonra belediye başkanlığına aday olmasının parti tabanı ve Lefkoşa halkından gelen büyük talep neticesinde gerçekleştiğini söyledi.

“Derdimiz makam ya da maaş olsaydı vekillikte kalırdık” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın durumundan duyduğu rahatsızlığın da adaylığa karar verme sürecinde etkili olduğunu kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin borcunun son 10 yılda yaklaşık yedi kat artmış olduğunu dile getirmekten duyduğu üzüntüyü ifade ederek, belediyenin 350 milyon TL’ye ulaşan borcuna ilişkin bir ödeme yapılamadığını ve borcun giderek arttığını belirtti.

Mevcut belediyenin Lefkoşa’daki asfalt yolları parke ile yamalayan bir noktaya geldiğine dikkat çeken Gardiyanoğlu, bu durumun vizyon eksikliği ve tükenişin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Gardiyanoğlu, mevcut başkanın göreve gelirken yatırımlar konusunda verdiği sözler ile vaatlerin hiçbirisini yerine getirmediğine işaret ederek, icraat yerine enkaz edebiyatı yapıldığını vurguladı.

“Lefkoşa’yı ağlama duvarına çevirdi” diyen Gardiyanoğlu, üç kademede gerçekleştirecekleri imar planı ile inşaat ruhsatlarından 250 milyonluk bir gelir sağlayacaklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, sosyal medya üzerinden yapılan yalan propagandaya da dikkat çekerek, “Lefkoşa yasemin kokuyormuş gibi bir hava yaratılmak isteniyor ama ne yazık ki Lefkoşalı yasemin kokusu değil de farklı bir koku solumaktadır” dedi.

Bunları söylerken doğma büyüme bir Lefkoşalı ve Lefkoşa sevdalısı bir Kıbrıs Türkü olarak büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, Lefkoşa’ya bir borcu bulunduğunu ve bunu ödemek için aday olduğunu söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, çalışanların maaşlarını gününde alamadıkları gibi sekiz aydan bu yana ek mesai ödemelerinin de yapılmadığını belirterek, “bir yandan işçinin ve emekçinin hakkını savunduğunu söyleyeceksin ama diğer taraftan maaşını vermeyeceksin, hakkını gasbedeceksin. Anlaşılır bir durum değil” şeklinde konuştu.

Siyasi tercihleri yüzünden nakil adı altında farklı birimlere gönderilmiş belediye çalışanları bulunduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, “ben çalışanları oy verdiği partiye ya da ideolojisine göre değil, yaptıkları işe ve performanslarına göre değerlendireceğim. Mevcut yönetimin çalışanlar arasında yaymaya çalıştığı ‘geldiklerinde herkesi işten atacaklar’ dedikodusu asla doğru değildir, benim olduğum bir yerde böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bizim kimsenin ekmeği ile bir derdimiz yok” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, kara propaganda yaparak bir yere varılamayacağının altını çizerek, seçim ofislerine belediye zabıtları kullanılarak uygulanan baskı ve engellemelerin kabul edileneyeceğini vurguladı.

“son yapılan kamuoyu yoklamalarında görülen yükselişimiz belli ki rahatsızlık yarattı” diyen Sadık Gardiyanoğlu, yapılan tüm baskı ve engellemelere rağmen 25 Aralık’ta zafere ulaşacaklarını kaydetti.