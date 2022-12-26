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Girne Belediye Meclis Üyeleri belli oldu

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

26 Aralık 2022 Pazartesi 11:53
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Girne Belediye Meclis Üyeleri belli oldu



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Girne Belediyesi Meclis Üyelerinin partilere göre dağılımı şöyle belirlendi:

“CTP 7, UBP 6, DP 1, TDP 1, YDP 1”

Oy oranları ise, CTP yüzde 38.49, UBP yüzde 31.99, DP yüzde 7.59, TDP yüzde 7.56, YDP yüzde 6.06, BY yüzde 4.51, HP 3.81 oldu.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

“Burak Güler (CTP), Burak Anıldı (CTP), Haşim Yücel (CTP), Kani Çağla (CTP), Halil Oktunç (CTP), Ali Tektan (UBP), Ayşe Karalıgil (CTP), Ali Piro (CTP), Burcu Karakaya (UBP), Hüseyin Ayrılmazkardeşler (UBP), Hakan Onurlu (UBP), Murat Borucu (UBP), Hatice Aşık (UBP), Ziya Egemen Sencer (TDP), Mete Ünal Girgen (DP), Hüseyin Çakır (YDP)

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