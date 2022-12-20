"Girne ekonominin başkenti olacak"

Genç İş Kadınları Derneği’ni (GİKAD) ziyaretinde konuşan Şenkul, GİKAD’ın kadınların güçlenmesi, iş dünyasında ve hayatın her alanında görünür olması adına verdikleri bütün mücadeleyi desteklediğini belirtti. Şenkul, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd.’nin çalışmalarını takip ettiklerini ve bu oluşumu önemsediklerini ifade ederek Girne’nin ekonominin başkenti olması ve kent yönetiminde GİKAD’ın belediyenin önemli paydaşlarından olacağını söyledi. Girne’nin önemli yerlerinden biri olan Bandabulya’ya da yeniden hayat vermek istediklerini anlatan Şenkul, kadın üretiminin değerlendirilmesi açısından da kooperatifleşerek söz konusu yerin işletilebileceğini, belediyenin de burada gözlemci, denetleyici unsur olarak yer alabileceğini kaydetti. Şenkul, bu konuda GİKAD’la işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Şenkul, belediyelere verilecek katkı payının artışıyla elde edilecek kaynağın paydaşlarla birlikte ortak projelerde kullanılabileceğini ifade ederek yapacakları yatırımlarla Girne’yi kalkındıracaklarını vurguladı.

Girne’yi dayanışma başkenti yapacaklarını ifade eden Şenkul, paydaşlarla işbirliği yaparken iki tarafın da faydasına olacak çalışmalar yapılacağını söyledi. Belediye sınırları içerisinde bir sosyal doku haritası çıkaracaklarını belirten Şenkul, ilgili kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalara imza atacaklarını ifade etti. Şenkul, sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırladıkları projelere dikkat çekerek “Girnelilere kısa vadede küçük mutluluklar yaşatacağız” dedi.

“GIDA BANKASI KURACAĞIZ”

Murat Şenkul, mahalle ve köy komiteleri kurarak, halkı alacakları kararlara ortak edeceklerini belirterek bazı kararlarda halkın onayının önemli olduğunu söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gıda bankası kuracaklarını ifade eden Şenkul, Girne Kart’la ihtiyaçlı ailelerin gıda alışverişini buradan yapmasının sağlanacağını belirtti.

GENÇLERE BURS VE İŞ YAPABİLECEKLERİ OFİS İMKANI

Şenkul, gençlere ve eğitime çok önem verdiklerine dikkat çekerek başarılı üniversite ve lise öğrencilerine burs imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Kariyer ve tecrübe günleri düzenlenerek kuşaklar arası buluşmanın sağlanacağını ifade eden Şenkul, tecrübe paylaşımının gençlere yol gösterici olacağına inandıklarını belirtti. Şenkul, açık ofis projesinden de söz ederek gençlerin artık iş yapabilmek için ofis sıkıntısı çekmeyeceklerini anlattı. Şenkul, şehir meydanlarında da bedava internet bağlantısı hizmeti sunulacağını söyledi.

YENİ DOĞAN BEBEKLERE HEDİYE

Murat Şenkul, Girne’de yeni doğan bebekler için ‘hoşgeldin paketi’ verileceğini belirterek dar gelirli/ihtiyaç sahibi yeni evli çiftlere de ‘balayı paketi’ imkanı sağlanacağını söyledi. Şenkul, 65 yaş üzeri yurttaşlara ise daha fonksiyonel kişisel bakım hizmeti verileceğini ifade etti.