Gölet için yeni ihale

Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Belediye Başkan Adayı İlker Edip, Köprü köyünde KUŞKOR ile beraber yaptıkları proje ile adanın en büyük kuş gözetleme merkezini açtıklarını anımsattı.

“Bu merkeze dünyanın her yerinden uzmanlar gelip incelemeler yaptı hatta KKTC’de daha önce görülmeyen bir kuş türü gözlemdendi, kayıtlara geçti” diyen Edip, proje çerçevesinde KKTC’nin en uzun göletini de yaptıklarını kaydetti.

Bölgenin proje öncesinde pis suların biriktiği bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Edip, geliştirdikleri yeni proje ile yalnızca yağmur sularının gölete taşınacağını belirtti.

2019 yılında Tarım Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını ve Su Dairesi’nin kontrolünde göletin kısmi olarak devraldıklarını ve projeye devam edecekken pandeminin patladığını ifade eden Edip, yeni dönemde yarım kalan projenin tamamlanacağını müjdeledi.

Edip, “1 buçuk ay önce ihalesine imza koyduğumuz 1 milyon 554 bin euroluk projeyi seçimden sonra hayata geçireceğiz” dedi. Önümüzdeki hafta Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un da gelip yerinde ziyaret edeceğini söyleyen Edip, projenin 5 ay içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.