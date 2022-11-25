Güngördü, emekli polislerle biraraya geldi

Kent yönetiminde, sivil toplum örgütleriyle iş birliğinin önemine işaret eden Güngördü, düzenledikleri kent kurultaylarından da örnekler vererek, kişi, kurum ve örgütlerden aldıkları görüş ve düşüncelerin bazılarını uygulamaya koyduklarını söyledi.

Kurultaylarda kurulan kent güvenlik komitesinin de belediye idaresine çeşitli öneriler sunduğunu hatırlatan Güngördü, bu çerçevede, 2016 yılından bu güne Girne Belediyesi hudutları dahilinde yer alan bar, kafe, otel, gazino, restoran, market, büyük hacimli işletmeler, finans işi yapan işletmelere izin yenileme aşamasında, yolu ve giriş çıkış noktalarına kamera konulması yönüne zorunluluk getirilmeye başlandığını söyledi.

Sokak tabelalarının yenilenmesi, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki Yukarı Girne Mahallesi’nde son yıllarda yaşanan yoğun yapılaşma ve nüfus artışı nedeniyle daha etkili ve kolay hizmet için muhtarlık sayısının üçe çıkarılmasının da yine kent kurultaylarında alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Kent nüfusunun artması ile birlikte gerek kültürel farklılıklar gerekse kentin yoğunlaşmasından doğan trafik ve çevre sorunlarıyla mücadele ile ilgili emekli polislerin sorun ve önerilerini dinleyen Güngördü, uygun olanları hayata geçireceklerini ve sorunların çözümü konusunda takibini yapacağını söyledi.