Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
banner107

Güngördü, Girne Halk Evi ve Türkocağı Spor Kulübünü ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve BağımsızBelediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Türk Ocağı ve Girne Halkevi Spor Kulübünü ziyaret etti.

02 Aralık 2022 Cuma 10:27
25 Okunma
Güngördü, Girne Halk Evi ve Türkocağı Spor Kulübünü ziyaret etti



Güngördü’nün basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, her iki kulübün yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Güngördü, kulüplerin sorunları ve altyapılar ile ilgili belediyeden taleplerini dinledi.

Güngördü, bölgedeki spor kulüplerinin önemine işaret ederek, kent yaşamına katkılarına dikkat çekti.

Güngördü, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşması, sağlıklı bir yaşam için ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları adına çok önemlidir. O nedenle, bölgemizdeki spor kulüplerinin bölgeye yaptığı hizmetler çok değerlidir. Maddi imkansızlıklara rağmen, spor kulüplerinin başarılı çalışmalarını takdirle izliyoruz" dedi. Güngördü, önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namsoy: “Yarım kalan projelerimi tamamlamak için tekrar aday oldum”
Namsoy: “Yarım kalan projelerimi tamamlamak için tekrar aday oldum”
Kırok: “Projelerimiz hazır enerjimiz yüksek”
Kırok: “Projelerimiz hazır enerjimiz yüksek”
Efendi: “26 Aralık sabahı değişim başlayacak”
Efendi: “26 Aralık sabahı değişim başlayacak”








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim