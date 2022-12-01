Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Mahalli Barosu’nu ziyaret etti. Mahalli Baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Güngördü, gerçekleştirdikleri sohbette baronun hizmet verirken yaşadıkları zorlukları, kent hakkındaki düşünce ve taleplerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.

Güngördü, baroya kayıtlı avukatların özveriyle çalıştıklarını söyledi. Girne'de nüfus yoğunluğunun artması, kültürel çeşitlilikler gibi etmenlerle kriminal olayların yaşandığını ifade eden Güngördü, avukatların görevlerini yaparken yaşadıkları zorlukları tahmin ettiğini dile getirdi. Görevlerini özveriyle yapan tüm avukatlara başarılar diledi.

Güngördü, Mahalli Baronun talep ve istekleri konusunda da ellerinden gelen yardımı yapacaklarını kaydetti.