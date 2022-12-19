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Güngördü, Karakum köyünü ziyaret etti

Girne’de Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü’nün, Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde ziyaretleri sürüyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:13
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Güngördü, Karakum köyünü ziyaret etti



 Nidai Güngördü, Karakum köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ettti.

Güngördü, köydeki kafeteryada toplanan çok sayıda Karakumlu ile sohbet etme ve sorunları dinleme imkanı buldu.

Köylülerin belediye hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Güngördü, görüşmelerinde deniz kenarında meydana gelen erozyon nedeniyle kıyıda büyük oranda yıpranmalar olduğunun ve plaja ulaşımın aksadığının dile getirildiğini söyledi. Güngördü, bu konunun uzun yıllara dayandığını ve mutlaka Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ve yasal çerçevede sorunu çözmeye çalışacaklarını işaret etti.

Güngördü’ye ziyaretlerinde UBP’li meclis üyeleri de eşlik ederken, Karakum’daki işyerleri de ziyaret edildi.

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Nidai GüngördüBelediyeSeçimKKTCGündemKıbrısYerel SeçimKARAKUM
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