Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz etti!
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz...
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları...
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı...
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
banner107

Güngördü: Yeni dönemde çarşıdaki tüm eksiklikler giderilecek

Girne’de Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü Girne’li iş insanlarına yönelik yemekli toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Güngördü, Girne'yi yönetmeye ve daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

16 Aralık 2022 Cuma 12:43
21 Okunma
Güngördü: Yeni dönemde çarşıdaki tüm eksiklikler giderilecek



Girne’de Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Girne’de iş yeri sahipleri ve bazı işletmeciler ile yemekli bir toplantıda bir araya geldi.

Yaklaşık yüz iş insanının yer aldığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı  Ünal Üstel,  UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren ve UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da katıldı.

Toplantıyı düzenleyenlerin konuşmalarının ardından söz alan Nidai Güngördü, Girneli iş insanlarıyla ve işletmecilerle her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, çarşının sorunlarını bildiklerini, yeni dönemde de çarşıdaki tüm eksikliklerin giderileceğini söyledi.

“PEYZAJ DÜZENLEMESİ YENİDEN ELE ALINACAK”

Güngördü, Girne çarşısına yeni bir çehre kazandırılacağına işaret ederek, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemesinin yeniden ele alınacağına değindi.

Çarşı şenliği ve indirim günleri ile çarşıya ilginin artırılmasının hedeflendiğini belirten Güngördü, liman arka sokaklarında ise işyerlerinin, kafe ve restoranların artırılmasını teşvik edeceklerinin altını çizdi.

Güngördü, “Kentin genelinde yaptığımız güzel işleri hepiniz takip ediyorsunuz. Bu yeni dönemde de sizlerin desteğiyle daha iyisini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim tecrübemiz bu kenti yönetmeye ve Girne’yi daha ileriye taşımaya yeter” dedi.

"GÜNGÖRDÜ'NÜN YENİDEN GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞINA EMİNİZ"

Başbakan Ünel Üstel de Girne kentinin önemine işaret ederek, Nidai Güngördü’nün belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yürüttüğüne dikkat çekti. Üstel, “2014 ve 2018 yıllarında bağımsız belediye başkan adayı olarak çıktığı bu yolda, biz de parti olarak kendisini destekledik. Girne ile ilgili önemli tecrübeleri vardır ve güzel işler başardı. Bu yeni dönemde de UBP, DP ve YDP’nin ortak olarak desteklediği aday olarak seçimi yeniden kazanacağına ve güzel işlere imza atacağına eminiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuştuğu toplantıda, Tatar, Girne’nin turizmin başşehri olduğunu, KKTC için büyük önemi bulunduğunu belirten Tatar, Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün  tecrübesiyle çok zor koşullarda dahi kentte güzel işler yaptığını takdirle izlediğini ifade etti. Güngördü’ye çıktığı bu yolda başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Nidai GüngördüGirneSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: Bu şehrin her köşesinde belediye çalışanlarının emeği var
Harmancı: Bu şehrin her köşesinde belediye çalışanlarının emeği var
Sıla Usar İncirli: Şehirde Yaşayan Herkesi Kucaklayan, Mutlu Ve Aydınlık Bir Lefkoşa İçin Hazırız
Sıla Usar İncirli: Şehirde Yaşayan Herkesi Kucaklayan, Mutlu Ve Aydınlık Bir Lefkoşa İçin Hazırız
Gardiyanoğlu: Vizyon eksikliği LTB’yi tükenişin eşiğine getirdi
Gardiyanoğlu: Vizyon eksikliği LTB’yi tükenişin eşiğine getirdi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim