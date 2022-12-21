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Güngördü’den Gençlik Merkezi projesi

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, gençlere Gençlik Merkezi sözü verdi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 22:27
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Güngördü’den Gençlik Merkezi projesi



Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, belediyeye ait Girne Karakız bölgesinde ve Amfi Tiyatro’nun doğusunda bulunan eski salhane ve atölyeler bölgesine yapacakları bir proje ile burayı bir gençlik merkezine dönüştüreceklerini kaydetti.

Güngördü, bu projenin, gençleri sosyal yaşam alanlarıyla buluşturmak, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak adına hazırlandığını belirterek, gençlerin bir araya geldiği, sanat etkinlikleri yaptığı, ders çalışıp zaman geçirdiği, başta robotik kodlama ve teknoloji eğitimleri alarak çeşitli kurs ve atölyelerle kendini geliştirdiği bir ortam yaratılacağını ifade etti.

Güngördü, “Gençlere yatırım yaptığımızda onlara fırsat eşitliği, özlemlerini gerçekleştirme şansı ve daha iyi gelecek imkanı tanımış olacağımızı düşünüyoruz. Bu nedenle gençlerin daha parlak bir geleceğe ulaşmalarına yardım için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık bir yıl önce Girne Karakız bölgesinde ve Amfi Tiyatro’nun doğusunda bulunan atölyelerin pek çoğunun (araç bakım atölyesi, demir atölyesi vb.) Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinde belediyeye ait arazi içerisine inşa edilen yeni atölyelere taşındığını belirten Güngördü, buradaki salhane binasının restorasyonu ve bölgenin Gençlik Merkezi’ne dönüştürülmesi için projenin hazır olduğunu, geleceğe yatırım yaptıklarını, yeni dönemde de geleceğe yatırım yapmaya devam edeceği sözünü verdi.

Anahtar Kelimeler:
GirneYerel SeçimGençlik Merkezi
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