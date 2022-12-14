Halil Kasım: Geçitkale-Serdarlı Doğa Parkı Projesi hayat bulacak



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Kasım, bölge halkının yaşam kalitesinin artırmak için sürdürülebilir bir kalkınma modelinin yaratılması gerektiğinin altını çizerek, bunun için projelerinin hazır olduğunu belirtti.

“Başarının sırrı önce halkı dinlemekten geçiyor” diyen Kasım, halktan gelen sesi dinleyerek, projeler ürettiklerini, ihtiyaçlar doğrultusunda da projelerin geliştirileceğini kaydetti.

Bölge halkının sosyalleşebileceği, spor yapıp, birlikte vakit geçirebileceği alana ihtiyaç duyulduğunu, böyle bir doğa parkın talep edildiğini söyleyen Kasım, bu doğrultuda çalışıp ‘Geçitkale-Serdarlı Doğa Parkı Projesi’ni hazırladıklarını ifade etti.

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin, 7’den 70’e herkesin kaliteli zaman geçirip, mutlu ve huzurlu bir ortama kavuşacağını söyleyen Kasım, ‘Geçitkale-Serdarlı Doğa Parkı Projesi’nin hayat bulacağı sözünü verdi.

Halil Kasım, “Ülkemizin ve belediyemizin değer ve ilkelerini her zaman koruyarak modern bir belediyecilik anlayışı ile nezaketi, dürüstlüğü, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, birleştirici dili oluşturmak için var gücümle çalışacağım” ifadelerini kullandı.