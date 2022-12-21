"Halk hizmetin en güzelini hak ediyor"

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

‘Güçlü Belediyeler, Güçlü Gelecek’ sloganı ile yola çıktıklarını dile getiren Özer, belediyeler reformuyla birlikte Mesarya Belediyesi’nin büyük bir belediye haline geldiğini söyledi.

Özer, belediyelerin gelirlerinde de bir artışın söz konusu olacağının altını çizerek, Mesarya bölgesinde çok ciddi yatırımlar yapılacağını müjdeledi.

Hükümet ile birlikte adımlar atacaklarını söyleyen Özer, “Mesarya halkı hizmetin en güzelini hak ediyor” dedi. Kürşat Özer, klasik belediyecilik anlayışının 25 Aralık’tan sona ereceğini belirterek, “Çağdaş ve insan odaklı projelerin hayat bulacağı yeni bir anlayış ile belediyemizi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyük düşündüklerini söyleyen Özer, hizmette yerel, anlayışta evrensel bir bakış açısı ile Mesarya’nın kalkınacağını belirtti.

Mesarya bölgesinin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini sözlerine ekleyen Özer, göreve geldiklerinde halkın refahını yükseltecek projeleri tek tek hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Büyük düşündüklerini söyleyen Özer, hizmette yerel, anlayışta evrensel bir bakış açısı ile Mesarya’nın kalkınacağını belirtti.

Mesarya bölgesinin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini sözlerine ekleyen Özer, göreve geldiklerinde halkın refahını yükseltecek projeleri tek tek hayata geçireceklerinin altını çizdi.