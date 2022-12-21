Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

"Halk hizmetin en güzelini hak ediyor"

UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, Mesarya halkının hizmetin en güzelini hak ettiğini vurgulayarak, klasik belediyecilik anlayışının 25 Aralık’ta biteceğini söyledi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:12
26 Okunma
"Halk hizmetin en güzelini hak ediyor"



Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

‘Güçlü Belediyeler, Güçlü Gelecek’ sloganı ile yola çıktıklarını dile getiren Özer, belediyeler reformuyla birlikte Mesarya Belediyesi’nin büyük bir belediye haline geldiğini söyledi.

Özer, belediyelerin gelirlerinde de bir artışın söz konusu olacağının altını çizerek, Mesarya bölgesinde çok ciddi yatırımlar yapılacağını müjdeledi.

Hükümet ile birlikte adımlar atacaklarını söyleyen Özer, “Mesarya halkı hizmetin en güzelini hak ediyor” dedi. Kürşat Özer, klasik belediyecilik anlayışının 25 Aralık’tan sona ereceğini belirterek, “Çağdaş ve insan odaklı projelerin hayat bulacağı yeni bir anlayış ile belediyemizi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyük düşündüklerini söyleyen Özer, hizmette yerel, anlayışta evrensel bir bakış açısı ile Mesarya’nın kalkınacağını belirtti.

Mesarya bölgesinin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini sözlerine ekleyen Özer, göreve geldiklerinde halkın refahını yükseltecek projeleri tek tek hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Büyük düşündüklerini söyleyen Özer, hizmette yerel, anlayışta evrensel bir bakış açısı ile Mesarya’nın kalkınacağını belirtti.

Mesarya bölgesinin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini sözlerine ekleyen Özer, göreve geldiklerinde halkın refahını yükseltecek projeleri tek tek hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 21.12.2022 16:16
Anahtar Kelimeler:
UBPKürşat ÖzerVadiliMesarya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hızlı hareket etmemiz gerekiyor"
"Hızlı hareket etmemiz gerekiyor"
Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin
Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin
Gardiyanoğlu: Lefkoşa ekonominin de başkenti olacak
Gardiyanoğlu: Lefkoşa ekonominin de başkenti olacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim