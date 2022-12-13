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Hamit Bakırcı: İmar planı gelecek, emirnameler kalkacak

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, bölgedeki emirnamelerin büyük bir engel olduğunu vurgulayarak, “Biz bir imar planı oluşturarak, emirnameleri kaldıracağız” açıklamasında bulundu.

13 Aralık 2022 Salı 12:52
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Hamit Bakırcı: İmar planı gelecek, emirnameler kalkacak



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, katıldığı bir televizyon programınla projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Turizm bakımından oldukça gözde olan Karpaz bölgesinin potansiyeline dikkat çeken Bakırcı, “Bütün dünyanın gözü Karpaz’ın üzerinde… Yıllarca bölgede yapılan yanlış icraatlarla veya yapılamayanlardan dolayı bölgenin mağduriyeti ortadadır” dedi.

Bölgedeki emirnamelerin gelişime büyük bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Hamit Bakırcı, “Biz bir imar planı oluşturarak, emirnameleri kaldıracağız” açıklamasında bulundu.

İmar planı ile doğanın da korunacağını, planlı bir gelişimin hayat bulacağını söyleyen Bakırcı, yaratılacak yeni iş sahaları ile bölgenin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

“Bölgedeki altyapı eksiklikleri, yollar, su tesisatları gibi birçok sorunun ortadan kalkması için adayız” diyen Bakırcı, sosyal birlikteliği sağlayarak, geleceğe emin adımlarla yürüneceğini kaydetti.

Hamit Bakırcı, iki belediyenin birleşmesi ile ortaya çıkacak sinerjiyi en iyi şekilde kullanacaklarını sözlerine ekledi

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UBPUlusal Birlik PartisiHamit BakırcıYerel SeçimSeçim
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