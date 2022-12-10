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Hamit Bakırcı: Organize Sanayi Bölgesi oluşturulacak

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, beldelerinde ihtiyaç duyulan Organize Sanayi Bölgesi kazandıracaklarını açıkladı

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:16
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Hamit Bakırcı: Organize Sanayi Bölgesi oluşturulacak



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, katıldığı bir televizyon programınla projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakırcı, çalışkan insanlardan kurulu bir bölgede yaşadıklarını belirterek, bir çok köyde dağınık şekilde iş yapmaya çalışan vatandaşların yaşadığı sıkıntıların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Beldede Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Bakırcı, “Bugün birçok köyün içerisinde marangoz atölyeleri ya da tamirhaneler görülebiliyor. Biz emekçilerimizi bir yerde toplayarak, Organize Sanayi Bölgesi’nin adımlarını atacağız” ifadelerini kullandı.

“AZİMLE ÇALIŞTIKTAN SONRA YAPAMAYACAĞIMIZ İŞ YOKTUR”

Hamit Bakırcı, “Bölgede yapacağımız yatırımlarla birlikte Erenköy Karpaz Belediyesi’ne bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz. Ben ve ekibim bölgenin gelişmesi için elimizden gelen katkıyı yapacağız. Azimle çalıştıktan sonra yapamayacağımız iş yoktur” dedi.

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UBPUlusal Birlik PartisiHamit BakırcıSeçimYerel Seçim
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