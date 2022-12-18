Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
11.160 TL değerinde içki çaldı
11.160 TL değerinde içki çaldı
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
banner107
Flaş Haber
KKTC'de önemli zirve
Kapat

Hamit Bakırcı: Sağlık hizmetleri tüm köylere yayılacak

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, sağlık hizmetlerini tüm köylere yayacak ‘Doktor Eşliğinde Yerinde Sağlık ve Bakım Hizmeti Projesi’nin hayata geçeceğini vurguladı

18 Aralık 2022 Pazar 14:59
27 Okunma
Hamit Bakırcı: Sağlık hizmetleri tüm köylere yayılacak



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırcı, Erenköy ve Karpaz’ın kırsal bir bölge olması nedeniyle birçok sorunun var olduğuna dikkat çekerek, köylerdeki altyapıların, yolların ve kaldırımların durumlarının içler acısı olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki ekonomik sıkıntılara işaret eden Bakırcı, göreve gelmesi durumunda birçok sorunun ortadan kısa süre içerisinde kaldıracak projeler hazırladıklarını kaydetti.

Bakırcı, belediyenin araçlarından yarısından fazlasının çalışamayacak durumda olduğunu belirterek, “Tüm bu sorunlarının artık çözümlenmesi gerekiyor. Merkezi hükümet ile de yakın çalışara bu sorunları çözeceğiz” dedi.

‘Doktor Eşliğinde Yerinde Sağlık ve Bakım Hizmeti Projesi’nin detaylarını paylaşan Bakırcı, sağlık hizmetlerinin tüm köylere yayılacağını müjdeledi.

Bölgede uzun süredir doktorluk yaptığını anımsatan Bakırcı sağlık sorunlarını en iyi bilen insanlardan biriyim ve bölgedeki sağlık sorununu çözebilecek projemiz de hazır. Bu projemizle birlikte sağlık hizmetini bölge halkımızın ayağına götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiHamit BakırcıSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdal Özcenk: Gelir artıracak projeler hayata geçirilecek
Erdal Özcenk: Gelir artıracak projeler hayata geçirilecek
Niyazi Öztürk: Belde halkının fikirlerine değer vereceğiz
Niyazi Öztürk: Belde halkının fikirlerine değer vereceğiz
Uluçay'a Gazimağusa'da büyük ilgi
Uluçay'a Gazimağusa'da büyük ilgi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim