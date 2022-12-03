Harmancı: “Arabahmet Kültür Evi’ni kısa sürede açacağız”

Harmancı ve Lefkoşa ekibi Lefkoşa Mahalli Barosu ile Karikatüristler Derneği başkan ve üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Lefkoşa Mahalli Baro Başkan ve üyeleriyle buluşmasında Harmancı, Lefkoşa’da görev yapan avukatların belediye ile olan ilişkilerinin yoğun olduğuna işaret ederek mahkemeler ve avukatların Surlariçi’ne hayat verdiğine de dikkat çekti ve “Surlariçi’ni uzun yıllar ayakta tutan, mahkemelerin bu bölgede aidiyetini sürdürmüş olmasıdır” dedi. Harmancı, “Biz bu ülkede özgürlüklerden, demokrasiden, yargı bağımsızlığından yanayız. Bunun için hangi pozisyonda olursak olalım taraf olduğumuzu bu vesileyle vurgulamak isterim” diye konuştu.

Daha sonra Karikatüristler Derneği başkan ve üyeleriyle bir araya gelen Harmancı, karikatüristlerin ülkede uzun zaman kendini ifade edemeyenlerin sesi olduğunu, zor ve baskı yıllarında da karikatürün politik anlamda mesajlar içererek ülkede yer aldığını kaydetti. Harmancı, dünyaca tanınmış karikatüristlerimiz olmasının ise gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.



Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nin sivil topluma bir araya gelme imkanı sunduğunu ve özellikle kendi binası olmayan sivil toplum örgütlerine de ev sahipliği yaptığını belirterek “Şimdi bir başka açılıma daha gidiyoruz. Arabahmet Kültürevi tekrar Belediye’ye Arabahmet Şirketi bünyesine geri döndü. Biz orayı herhangi bir derneğe ait bir yerden ziyade, atölye çalışmaları yapılabilecek, sergi açılabilecek, yurt dışından gelen konukların ağırlanabileceği, özel çalışma yapabilecekleri bir sanat buluşma noktası olarak düşünüyoruz. Restorasyonunu tamamladık, şimdi donanımsal özelliklerine geçeceğiz.” diye konuştu