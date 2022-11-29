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Harmancı: “Asmaaltı ve Zahra Sokak’taki başarımızı yeni yerlerle devam ettireceğiz”

Harmancı: “Şehrin tarihine, sosyal dokusuna ve gelişen ihtiyaçlarına uygun, adım adım dönüşümü sağladık”

29 Kasım 2022 Salı 10:22
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Harmancı: “Asmaaltı ve Zahra Sokak’taki başarımızı yeni yerlerle devam ettireceğiz”



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa ile sekiz yıl boyunca oluşturdukları bağın daha güçlü, adil ve güzel bir gelecek için atılan adım olduğunu vurguladı.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa Ekibiyle birlikte Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş’la görüşüldükten sonra konferans salonunda öğretim üyeleriyle bir araya geldi.
 

Harmancı, Rektör Bıçak ve Mütevelli Heyeti Başkanı Denktaş’la görüşmesinde Lefkoşa’yla bugüne kadar oluşturdukları bağın, daha güçlü, adil ve güzel bir bir gelecek için atılmış bir adım olduğunu vurguladı. Üniversite binasının gösterdiği gelişim için yetkilileri tebrik eden Harmancı, “bu şehrin ana stratejilerinden biri zaten Surlariçi özelinde servis sektörü, eğitim sektörü ve elbette turizm sektörünün gelişmesidir ve bunların gelişimini görmek bizi çok mutlu ediyor” diyerek üniversite ile çok güzel iş birlikleri olduğunun da altını çizdi, belediyenin şehirdeki eğitim kurumları ile böylesi iş birliğinden şehirdeki herkesin yararlandığını ifade etti.
 

Harmancı, Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin 18’incisinin ilk kez Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlendiğini, tiyatro severlerin de bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve “sizlerin yeniden hayatımıza kazandırdığınız Kültür Kongre Merkezi’nde Lefkoşalıların hatıraları da canlandı” diyerek 5 Aralık’ta bu kez de LTB 6. Engelsiz Sanat Gecesi’nin yine aynı yerde yapılacağını vurguladı.

“Başkent Lefkoşa’ya kazandırılanlar ilgi ve takdir topluyor”

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak da Başkan Harmancı’nın Lefkoşa’ya kazandırdıklarının, içinde yaşayan insanlar tarafından yakından takdir topladığını kaydederek “böyle güzide bir ekiple seçimlerde de başarılı olmanızı temenni ederiz” dedi.

Harmancı daha sonra konferans salonunda öğretim üyeleri ile buluştu.


Harmancı: “Asmaaltı ve Zahra Sokak’taki başarımızı yeni yerlerle devam ettireceğiz”

Buluşmada 2014’te ilk kez kazandığı seçimde Lefkoşa halkının kendisi ve ekibine büyük bir sorumluluk verdiğinin altını çizen Harmancı, “Öncelikle hedefimiz ekonomik anlamda dirençli bir belediye yaratmaktı ve bunu başardık” diye konuştu.
 

Başkent Lefkoşa için ekonomik boyutuyla ilgilenirken diğer yandan da hayata dair önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Harmancı, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Surlariçi bu şehrin aslında doğduğu yer, hepimizin göz bebeği. Şehrin tarihine, sosyal dokusuna ve gelişen ihtiyaçlarına uygun, adım adım dönüşümü sağladık. Toptancılar Hali yatırımı ile şehrin kalbinde sanatsal dönüşümü başlatırken Lefkoşalılar’ı yeniden şehirle ve birbirleriyle buluşturan Zahra Sokak ve Asmaaltı yayalaştırma bölgesindeki başarımızı önümüzdeki dönemde yeni yerlerle devam ettireceğiz.”.

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