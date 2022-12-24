Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
banner107

Harmancı: Birlikte çalışıp başaramayacağımız hiçbir iş yoktur

TDP'nin LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, KTSO'yu ziyaret ederek, "Birlikte çalışıp başaramayacağımız hiçbir iş yoktur." dedi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 13:04
0 Okunma
Harmancı: Birlikte çalışıp başaramayacağımız hiçbir iş yoktur



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve ekibi dün son ziyaretlerini Çukurovalılar Derneği, KKTC Vatanseverler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) yaptı.

Harmancı Sanayi Odası’nı ziyaretinde Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Harmancı Sanayi Odası’nın önemli beklentilerini yerine getirmenin mutluğunu yaşadığını kaydederek, “2014’ten beri farklı yönetimlerle birçok kez görüşmeler yaptık. Sanayi Odası’nın su, yağmur suyu sorunu ve kanalizasyon gibi temel beklentileri vardı. Sanayi bölgesindeki su probleminin bütününü çözmek bizim için çok önemliydi. İkinci olarak yağmur suyu problemi vardı ki bunu çözmek kimilerine göre imkȃnsız ve başarılamazdı. Bunu mümkün kılmak bu ülkede yapılamaz denilen noktalarda işin farklı düşünülerek de yapılabileceğine en önemli kanıt oldu. İlk dönemde de kanallizasyonla ilgili, Yakın Doğu hattının Sanayi’den ayrılmasıyla ilgili beklenti vardı, bunu da gerçekleştirmeyi başardık” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ SIKINTININ DEVLETİN BELLEĞİNİN DE HÜKÜMETLERLE BİRLİKTE YOK OLMASI”

Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun Lefkoşa’da artık şehir içerisinde kalan Sanayi Bölgesinin kapatılarak başka bir yere taşınması ile ilgili görüşü konusunda ise Harmancı, bunun kendisinin de sekiz buçuk yıldır ortaya koyduğu yaklaşım olduğunu vurguladı. “Bu çok doğru bir noktadır çünkü Lefkoşa Sanayii Taşkınköy’le birleşmiş durumdadır. Artık şehrin göbeğinde kalmış durumdadır. Yeni çevre yolunun bize yarattığı imkȃnlar vardır. Bu imkȃnlar doğrultusunda, bu bölgedeki sanayinin taşınmasıyla oluşacak imar gelirleri çok rahat bugün organize olmayan iki sanayiyi yaratabileceğini düşünmekteyim” diye konuşan Harmancı, konuyu sekiz buçuk yıl içerisinde 16 hükümetin 16’sına da aktardıklarını, 20’ye yakın Ekonomi Bakanı’nın kimine aktarma fırsatı bulabildiklerini, kimine ise anlatamadan görevden ayrıldığını ifade ederek en önemli sıkıntının devletin belleğinin de hükümetlerle birlikte yok olması olduğunu vurguladı.

“BİRLİKTE ÇALIŞIP BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR İŞ YOKTUR”

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi ve beraberindeki dönem sanayici için çok zorlu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ham madde girdi fiyatlarına olan etkisi, enflasyonist TL ortamında yaşıyor olmamız, döviz krizleri sanayicinin özellikle enerji maliyetleri üzerindeki baskı rekabet edilebilirliği ortadan kaldıran en önemli unsurların başında geliyor. Rekabet koşullarını yaratmak devletlerin göreviyken bunun yaratılmadığını maalesef üzülerek gözlemliyoruz. Ben sizlerin yönetiminde Sanayi Odası’nın çok önemli misyonlar geliştirdiğini, uluslararası temaslarda oldukça başarılı işler yaptığınızı görüyor ve izliyorum. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışıp başaramayacağımız hiçbir işin olmadığını düşünüyorum. Ortaya koyduğunuz bu vizyonu belki dört yılda gerçekleştiremeyiz ama ilk etabını başlatabileceğiz. Bunun için birlikte baskı unsuru oluşturmalı ve yasaların değişmesini sağlamalıyız. Yeni Organize Sanayi Yasaları bizlere büyük olanaklar sağlayabilecektir. Bunları doğru bir zeminde etüt etmek zorundayız. Umarım Pazartesi’nden sonra çok daha yakın, çok daha sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmaya başlarız.”

KAMACIOĞLU

Sanayi Odası başkanı Ali Kamacıoğlu ise geçen sekiz buçuk yıl boyunca Harmancı ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği konuşmasında bu iş birliğini devam ettirmeyi arzuladıklarını şu sözlerle ifade etti: “Geçirdiğiniz çok zorluklarla dolu sekiz yılın ardından bir dönem görev yapmanız gerektiğine inanan bir grubuz. Sekiz yıllık cefanın sefasını da önümüzdeki dört yılda sürmeniz gerektiğine inanıyor ve önümüzdeki dönemde birlikte önemli işler yapacağımızı düşünüyoruz. Biz Lefkoşa Sanayi bölgesinin kapatılıp yeni bir bölgeye taşınması konusunda kendi aramızda bir toplantı yaparak karar aldık, inşallah 26’sından sonra yeni sanayi bölgemizi belirlemiş olur ve Lefkoşa’nın da gelişimi ile ilgili projeleri birlikte yapmaya başlarız. Sanayi bölgesini Lefkoşa’ya bırakmanın daha doğruı olacağını düşünüyoruz ve sizinle çalışmaktan da büyük mutluluk duyacağız ve yolunuzun açık olmasını diliyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gardiyanoğlu'ndan Özgür İş İnsanları Derneği’ne ziyaret
Gardiyanoğlu'ndan Özgür İş İnsanları Derneği’ne ziyaret
Özgey: Lefke’nin potansiyelini harekete geçireceğiz
Özgey: Lefke’nin potansiyelini harekete geçireceğiz
Edip: Hep birlikte başaracağımıza inancım sonsuz
Edip: Hep birlikte başaracağımıza inancım sonsuz








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim