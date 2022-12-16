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Harmancı: Bu şehrin her köşesinde belediye çalışanlarının emeği var

Harmancı, LTB Meclis Üyesi adayları ile birlikte kanalizasyon emekçilerini ziyaret etti.

16 Aralık 2022 Cuma 12:58
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Harmancı: Bu şehrin her köşesinde belediye çalışanlarının emeği var



Harmancı, bugüne kadar her türlü zorluğu belediye çalışanlarıyla beraber aştıklarını ve şüphesiz beraber başardıklarını söyleyerek vurguladı:Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı Lefkoşa Türk Belediyesi’nin artık hiçbir siyasi parti örgütleri tarafından yönetilmeyeceğinin altını çizdi.

Harmancı, LTB Meclis Üyesi adayları ile birlikte kanalizasyon emekçilerini ziyaret etti.

Sabah erken saatte emekçilerle bir araya gelen Harmancı, LTB emekçilerine de hiçbir zaman hayal satmadığını vurguladı. “Sekiz buçuk yıldır ortak zorluklar ve sevinçler yaşadık. Kötüyü de, iyiyi de gördük, zorluklarla karşısında hep beraber durduk” dedi. Harmancı, “Her bir hayat pahalılığı; gelirlerimiz artmadığı sürece bizim için fazladan yük demek. Belediyeler yasasındaki değişikliklerle birlikte önümüze daha rahat bakabileceğiz. Ama cesur olacak, doğruları söyleyecek ve asla popülizm yapmayacağız. Çünkü başkent belediyesinin hayal ve maceraya değil gerçeklere ihtiyacı vardır.” dedi.

Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Her bir çalışma arkadaşımı birer yol arkadaşı olarak görüyorum. Farklı bir siyasi partiyi ya da adayı tercih edebilirsiniz. Bunun benim için hiçbir önemi yok, çünkü bizler bir kader birliği yaptık, birlikte ateş çemberinden çıktık.

Şunu da açıkça belirtmem gerekir ki seçim döneminde mevsimlik işçiler üzerinden verilen sözlerle emek, siyasete malzeme yapılmaktadır. Gerçekten çok yanlış yapıyorlar. Kimse insanları ekmeğiyle sınamamalı. Bir kez daha altını çizmek isterim ki mevsimlik işçi olarak çalışan emekçilerimizin kadrolanması yasal olarak ancak toplam personel giderlerinin belediye bütçesinin yarısının altına düşmesi durumunda mümkün olabilir. Ve bilinmelidir ki, bu belediyeyi bir daha siyasi partilerin örgütleri yönetmeyecek. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmadık. Bugüne kadar ne yapmışsak hep beraber yaptık. Beraber başardık, her türlü zorluğu da beraber aştık. Artık mağlup bir belediye yoktur. Gururla iş yapan bir belediye vardır.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıLEFKOŞASeçimYerel Seçim
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