Harmancı: “Eğitim ayrımsız tüm çocukların hakkı diyerek El Ele Kreşi’ni Lefkoşalıların desteği ile hep beraber hizmete açtık”

Mehmet Harmancı ve meclis üyesi adaylarının yer aldığı Lefkoşa Ekibi, okullara ve spor federasyonlarına olan ziyaretlerini sürdürüyor.

Okul ziyaretleri çerçevesinde bugün sırasıyla Necati Taşkın İlkokulu, Bayraktar Ortaokulu, Şehit Yalçın İlkokulu ve Osman Örek meslek Lisesi’ni ziyaret eden Harmancı, okul ziyaretlerindeki konuşmalarında oldukça ağır geçen son dört yılın etkilerini herkesin hissettiğiğini kaydederek, buna rağmen bu süre içerisinde önemli hizmetlere imza attıklarının altını çizdi. “Son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı kazandık, sadece çarşı-pazar değil, çok önemli kültür-sanat ve spor merkezi olan Merkez Lefkoşa’yı birlikte yaptık. Bunlarla birlikte çağdaş bir üstyapı için güçlü bir altyapı sahip olunması gerektiği bilinciyle altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük” dedi.

“Yerel yönetimler kaçınırken LTB olarak hem kreş hem de çocuk merkezini hizmete açtık”

Uzun süreden beridir ekonomik krizin devam ettiğini ve bundan da en çok dar gelirli ailelerin etkilendiğini söyleyen Harmancı, aileler kreş ücretini ödeyemedikleri için kreşe gidemeden ilkokula başlayan çocuklar olduğunu da ifade ederek, “Yerel yönetimler kreşten kaçınırken LTB olarak ‘eğitim ayrımsız tüm çocukların en temel hakkı’ prensibiyle El Ele Kreşi’ni ve ardından da

Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete açtık” dedi.



Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Ülkedeki tek Kadın Sığınma Evi sayesinde onlarca kadın ve çocukları yeni ve güvenli bir hayata başlamak için adım atabiliyor. Özel gereksinmli bireylerimizin ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve sosyal yaşama katılımlarına da her zaman yardımcı oluyoruz. Bir şehrin altyapısına ve üst yapısına yatırım yapmakla birlikte, sosyal belediyecilik anlamında özellikle dezavantajlı kesimlerin her koşulda yanlarında olmaları da en önemli vazifelerindendir. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren sosyal belediyecilik konusunda örnek ve öncü projeleri yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. “

“Ülke planlamasının yanlış evrilmesi kamu okulları için fırsat eşitsizliğini doğurdu”

Harmancı, belediyelerin aldıkları emlak vergilerinin %15’inin okullara hizmet olarak götürülmesiyle ilgili konuyu da gündeme getirdiği konuşmasında Başkent Lefkoşa’da 40 civarında devlet okulu olması nedeniyle okul başına 40 bin TL civarında bir pay düştüğüne dikkat çekti. “Bunu okullara bölüştürdüğünüzde, hiçbir okul için anlamlı bir katkı olmuyor. Çünkü ülke planlamamız çok yanlış bir yerden evrilmiş durumda. Bazı belediyelerin 2 kamu okulu varken Lefkoşa’da yaklaşık 40 kamu okulu var. Bu kaynakların eşit dağıtılmadığı anlamına gelir ve fırsat eşitsizliğini beraberinde getirir. O nedenle bunlarla ilgli bizim çözüm önerilerimiz ülke olarak, ortak bir havuz yaratılması ve bu ortak havuzdan okullara eşit ve adaletli bölüşüm yapılmasıdır. O zaman çok daha adaletli bir noktaya gidebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Lefkoşa sporun da başkenti”

Başkan Harmancı, KKTC Hentbol Federasyonu’nu ziyaretinde ise Lefkoşa’nın sporun da başkenti olduğunu vurgulayarak hareketli, dinamik ve sağlıklı bir şehir hayatı için farklı seçenekler yarattıklarını söyledi.

Harmancı, meclis üyesi adayları içerisinde sporun içinde yer almış, sporla büyümüş ve halen bu konuda emek harcayan çok değerli ekip arkadaşlarının bulunduğuna vurgu yaparak, yeni dönem vizyonunun oluşmasında ekip arkadaşlarının bilgi, birikim ve tecrübeden yararlandıklarını söyledi.

Harmancı spor federasyonları ile LTB’nin yapmış olduğu iş birliklerinin her zaman olumlu sonuçlar yarattığına da değinerek, 24 takım ve 223 hentbolcunun katıldığı 1. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası’nın bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti. Harmancı, turnuvanın ikincisinin artan vakalar nedeni ile ertelendiğini, yeni dönemde çim hentbol turnuvasının geleneksel hale gelmesi yanında federasyon ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.