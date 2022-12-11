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Harmancı: Gençlerin Lefkoşa'da her zaman yeri ve sözü var

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB  Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Gençlik Derneği üyesi gençlerle biraraya geldi, sohbet ederek onların sorularını yanıtladı. 

11 Aralık 2022 Pazar 10:38
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Harmancı: Gençlerin Lefkoşa'da her zaman yeri ve sözü var



Başkan Harmancı, LTB bünyesinde yer alan Gençlik Meclisi’nin 4 farklı masasında gençlerin şehre ilişkin görüş ve önerler geliştirerek bunu belediye ile paylaştıklarını belirtti. Gençlik Meclisi’nin şehirdeki gençlik örgütleri ile kurmuş olduğu diyalog ve iş birliğinin önemine de değinen Harmancı, LTB olarak tüm çalışmalarında gençlerden gelen önerileri dikkate aldıklarını ve katılımcı bir anlayışla, süreçlerde gençlerle birlikte aktif olarak yer aldıklarını söyledi. Özellikle çağın gereklerine uygun, yenilikçi uygulamalar ve çözümlere gençlerin fikir ve önerilerinin  yön verdiğine dikkat çeken Harmancı, bu sayede Lefkoşa’nın dijitalleşmenin de başkenti olduğunu söyledi. 

Vikipedi-LTB Karekod Projesi

VikiLefkoşa veya resmi adıyla “Vikipedi-LTB Karekod Projesi’nin yine gençlerin vizyonu ve bu konuda LTB’nin inisiyatif alması sayesinde yaşam bulduğunu söyleyerek, bu projede fikri, emeği ve yönlendiriciliği ile katkı sağlayan Mehmet Göksu’ya teşekkür etti. 
Proje için pilot bölge seçilen Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan tarihi mekanlar, müzeler ve meydanların bilgi ve görsellerine karekod yani QR kod uygulamasıyla anında ulaşılabilir bir noktaya gelindi. 
Harmancı, Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin de katkılarıyla dijital ortamda tamamlanan “VikiLefkoşa” kapsamında Lefkoşa’nın tarihî Surlariçi bölgesindeki çok sayıda noktaya Vikipedi’ye bağlantı veren karekodlar yerleştirileceğini belirtti.

İnternet Özgürlüktür

Harmancı, özellikle gençler tarafından beğenilen bir diğer hizmetlerinin de Bandabuliya ve Uray Sokak’la başladık, tüm Suriçi yayalaştırılmış bölge, Selimiye Meydanı, Zahra Sokak ve Merkez Lefkoşa ile hizmet alanını genişletilmesi olduğunu söyledi. Harmancı, bugün 6 farklı noktada ve 2500 metrekare toplam alanda olan kamusal internetin, önümüzdeki dönemde artırılarak devam edeceğini de söyledi. 
Harmancı ülkede ilk kez 15-30 yaş arasındaki gençlerle, günümüzün en çok konuşulan teknoloji gelişimi Metaverse’de bir araya geldiklerini söyledi. Dijital ve gerçekliği artırılmış sanal evrende gençlerin kendi avatarlarını oluşturarak bu deneyimi yaşadıklarını belirtirten Harmancı, gençlerden hem şehre hem de şehrin dijitalleşmesine yönelik görüşlerinin alındığını söyledi.

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