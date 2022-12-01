Harmancı: “Güçlü ve adil bir gelecek inşa ediyoruz”

Harmancı ve meclis üyesi adaylarından bir grup bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) ziyaret ederek sendika başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

El-Sen’in yeni seçilen yönetimini kutlayan Harmancı, kurumun çok zorlu bir dönemden geçmekte olduğuna işaret ederek bunun kötü yönetimlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

“Belediyeler Yasası’ndaki değişiklikle sokak ve cadde aydınlatmaları belediyelere devredilecek ve kurumun üstündeki yük azaltılacak”

Harmancı konuşmasında yerel yönetimler ve Elektrik Kurumu’nun doğrudan ilişkili olduğunun altını çizerek 2013 yılında sokak aydınlatmalarının Elektrik Kurumuna bağlandığını ve bu yılın Haziran ayında da borçların, yine halk tarafından elektrik faturalarına yansıtılan bedellerle, ödenip kapandığını belirtti. “Elbette bu, karşılıklı olarak bir servis sıkıntısına yol açtı” diyen Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “bu durum, yerel yönetimlerin bugüne kadar bu alana yaptıkları yatırımları işlevsiz hale getirdi, eğitimli ve işi bilen personeli boşa çıkarttı aynı zamanda da kuruma fazladan çok büyük bir iş yükü yarattı. Amacımız ortaktır ve belediyeler yasasındaki değişiklikle sokak aydınlatmaları yine belediyelere geçecek, kurumun üstündeki yük de böylece azaltılacak. Bu, Kıb-Tek’in de mağdur olmayacağı bir modelle gerçekleştiğinde, biz de artık şehirlerimizdeki yatırımları ele alabileceğiz.”

“LTB’de istedikleri olmadığı için ciddi baskı uyguluyorlar”

Harmancı, LTB, Kıb-Tek ve Havayolları’nın üçlü bir kurum olarak anıldığına işaret ederek, “Biri elimizden gitti, diğeri elimizden gitsin diye her şey yapılıyor, LTB’yi ise aslında istedikleri olmadığı için çok ciddi baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu üç kurumun ortak özelliği zamanında çok kötü yönetilmeleri” diye konuştu. Kıb-Tek’de yeterli yatırımların yapılmaması dolayı da bugünkü duruma gelindiğini ifade eden Harmancı, “Ama bundan da çıkış noktası vardır. Doğru yönetimler sayesinde iyileştirme sağlanabilir. LTB olarak bizim tek bir ihalemiz bile mahkemelik olmadı. Kıb-Tek’in sürekli ihalelerle anılması, ihalelerle gündeme gelmesi çok yıpratıcı bir süreç. Umarım bu sorun bir an evvel ortadan kalkar” dedi.

LTB Başkanı ve Başkan adayı Harmancı, sekiz buçuk yıl önce LTB’yi nasıl devraldıklarını herkesin bildiğini ifade ederek, “Önemi olan iyileşmenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesidir. Pandemi ve ardından yaşanan ekonomik krizler karşısında LTB, bugün geldiği noktada borcunu geri ödeyen, çalışanlarının geriye dönük yatırımlarını yapan ve aynı zamanda üst yapı yatırımlarını da devam ettiren bir belediye haline geldi. Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık ve 2022-2026 vizyonumuz kapsamında güçlü ve adil bir gelecek inşa edeceğiz. Bunun için de çok güçlü bir ekip kurduk. Şüphesiz bu ekip, dünya görüşü aydın, demokrat olan, alanında başarılı uzmanlardan oluşuyor” dedi.