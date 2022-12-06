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Harmancı: Katılımcı demokrasi ve iyi yönetim anlayışımızın en önemli paydaşı sivil toplumdur

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, belediyenin tüm çalışmalarında sivil toplumun çok değerli paydaşı olduğunu ve her daim daha güzel bir gelecek için iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Harmancı ve LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekiple beraber bugün Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’ni ziyaret etti.

06 Aralık 2022 Salı 15:25
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Harmancı: Katılımcı demokrasi ve iyi yönetim anlayışımızın en önemli paydaşı sivil toplumdur



Dernek Başkan ve üyeleriyle sohbetinde geçmişte sivil toplum örgütlerinde görev almış bir kişi olarak sivil toplumda çalışmanın özverili ve meşakkatli olduğunu kaydeden Harmancı, proje yürütmede yaşanan sıkıntılara da aşina olduğuna işaret etti ve “İsterseniz AB’nin en yüksek bütçeli projelerinden birini alın, onun devamıyla ilgili yaşanan sıkıntılar, aslında destekleyici bir kamu mekanizmasının etrafımızda olmamasıyla da alakalıdır” dedi.

Katılımcı bütçe çalışmalarında sivil toplumun görüşleri alındı
Sivil toplumla her zaman yakın çalıştığını kaydeden Harmancı, ilk etapta yaptıkları en önemli işlerden birinin ise bütçe oluşumunda bir anket vasıtasıyla başta hak odaklı örgütler olmak üzere sivil toplumun görüşlerini almak olduğunu söyledi.

Fikir ve görüşler paylaşılıyor, karar alma süreçlerinde yer alınıyor
Harmancı, “Komisyonlarımızda ilgili sivil toplum örgütlerini paydaşımız oldu. Örneğin Mülteci Hakları Komisyonu’muzda mutlaka Mülteci Hakları Derneği’nin bir üyesi vardır ve karar alma süreçlerinin bir parçası haline gelmeye özen gösteriyor. Çocuk Hakları Komisyonu’muzda, Kültür-Sanat Komisyonu’muzda konuları yine ilgili örgütlerle birlikte ele almaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Harmancı, konuşmasının sonunda sivil toplum örgütleri ile LTB arasındaki iş birliği ve diyaloğun önümüzdeki dönem daha da ileriye taşınacağına yürekten inandığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiLEFKOŞASeçimYerel SeçimMehmet HarmancıSivil Toplum İnisiyatifi Derneği
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