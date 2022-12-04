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Harmancı: “Kavgayı değil sevgiyi, büyüttük”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP, LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın artık demokrasinin, insan haklarının beşiği olduğu noktaya gelebilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “bu yöndeki mücadele asla sonlanmadan her gün yapılması gereken bir mücadeledir. Bu bağlamda biz de aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. 

04 Aralık 2022 Pazar 10:41
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Harmancı: “Kavgayı değil sevgiyi, büyüttük”



Harmancı ve LTB Meclisi adaylarının yer aldığı Lefkoşa Ekibi Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti. Harmancı burada yaptığı konuşmada, basın emekçilerinin çalışma ve özlük hakları konusunda Basın-Sen’in büyük bir özveri ve sorumlulukla çalıştığına dikkat çekti. Harmancı, Basın-Sen’in Basın Yasası’nda neler olduğunu gördükleri gibi kendilerinin de 51/95 sayılı yasada süreçlerin nasıl ilerlediğini görüp yaşadıklarını söyledi. 
Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Lefkoşa çok ciddi badirelerden geçti, çok büyük feleketler yaşadı hatta, kente dair umutların tükendiği zamanlar oldu. İnancı geri getirebilmek bile çok büyük uğraş gerektiren unsurlardan biriydi. 
Artık şehirde yaşayanların belediyesine ve şehrine olan inancı ve aidiyeti kökleşiyor. Kavgayı değil sevgiyi, ötekileştirmeyi değil beraber olmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı büyüttük. Hep beraber Lefkoşa olduk ve belediye olarak görev süremiz boyunca farklı sosyal kesimlerle kurduğumuz diyalog sayesinde artık herkesin bu şehirde yaşamaktan dolayı mutlu olduğu hep beraber görüyoruz. 

Ali Kişmir: “Lefkoşa’ya kazandırdıklarınız için teşekkür eder, başarılar dileriz” 

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de Harmancı ve ekibini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durum ve o durumdan çıkmasıyla ilgili sürece baktığımızda her açıdan önemli çalışmalara imza atıldı. Elbette tüm şehirlerimiz önemli ama Lefkoşa  gözbebeğimiz, merkezimiz, bu nedenle bugüne kadar Lefkoşa’ya kattıklarınız için size teşekkür eder, yeni dönemde yapacağınız icraatlarda başarılar dileriz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.12.2022 11:52
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