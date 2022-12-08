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Harmancı: Şehrin kalbinde sanatsal dönüşümü başlattık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Surlariçi’nde tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, yatırımları ve ekonomik hareketliliği de teşvik ettiklerini, Bandabuliya Sahnesi ile başlattıkları ve genç girişimcilerin de sinerjisiyle yaşanan canlanmanın büyüyerek devam edeceğini söyledi. 

08 Aralık 2022 Perşembe 10:25
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Harmancı: Şehrin kalbinde sanatsal dönüşümü başlattık



LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi ile Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası’na (Çağ-Sen) bir ziyaret gerçekleştirdi. Harmancı, başkent Lefkoşa’ya aşk, güven ve sorumlulukla hizmet etmenin onurunu taşıdıklarına işaret ederek, popülizm yapmadan sıkı bir bütçe disiplini sayesinde LTB’yi daha dirençli bir hale ulaştırdıklarını kaydetti. Harmancı, her zaman altını çizerek vurguladığı gibi, Lefkoşa’ya makyaj yapmak yerine, temel problemlerini çözerek, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş sürdürülebilir bir gelecek kurma vizyonuyla sorumluluk ve kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.  

“Şehrin kalbinde sanatsal dönüşümü başlattık” 

Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Görev süremiz boyunca hem bizleri hem de Lefkoşalılar’ı ve bu şehre yolu düşen herkesi mutlu eden Surlariçi gelişim ve dönüşüm adımlarımız var. Surlariçi’nde tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, yatırımları ve ekonomik hareketliliği de teşvik ettik. Bandabuliya Sahnesi ile başlattığımız ve genç girişimcilerin de sinerjisiyle yaşanan canlanma, Toptancılar Hali’nin Dönüşümü projesi kapsamında çıkılan yatırım ihalesi sonucunda orada bir eğitim kurumunun oluşturacağı “Tiyatro ve Performans Sahnesi” ve “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” ile daha da genişleyecek. Bu ihale kapsamında 20 Milyon TL yatırım yapılırken, belediyemizin de 21 Milyon TL geliri olacak. Özellikle içinde olduğumuz ekonomik kriz döneminde bu ihalenin şeffaflıkla, yüksek kamu menfaati yaratacak şekilde başarı ile tamamlanması hem mutluluk vericidir hem de Surlariçi’nin gelişim ve dönüşümüne ciddi katkı sağlayacak bir adımdır. Tüm bu gelişmelerin de Surlariçi Gelişim Stratejisi’ne uygun olması da ayrıca önemlidir” şeklinde konuştu. 
Harmancı, bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için Çağ-Sen’e teşekkür ederek “Lefkoşa hepimizin ve biz hep beraber Lefkoşayız. Bu dayanışmayı sürdürerek Lefkoşa’yı hak ettiği yere taşıyacağımıza inanıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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Lefkoşa Türk BelediyesiLEFKOŞAMehmet HarmancıSeçimYerel Seçim
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