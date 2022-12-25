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Harmancı zaferini ilan etti!

25 Aralık 2022 Pazar 20:21
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Harmancı zaferini ilan etti!



Yüksek Seçim Kurulu'nun gayri resmi sonuçlarına göre Lefkoşa'da TDP adayı Mehmet Harmancı yüzde 49.77 oyla yeniden başkan seçildi.
Harmancı, seçilmesinin ardından parti genel merkezine giderek, konuşma yaptı, Lefkoşalılara seslendi.
"Partime, beni destekleyen herkese ama herşeyden önce tüm Lefkoşalılara teşekkürlerimi sunarım" diyen Harmancı Lefkoşa'nın kazandığını vurguladı.


Açılan sandık sayısı: 144/149
Sıla Usar İncirli (CTP Adayı): 26.50
 Mehmet Harmancı (TDP Adayı): 49.77
Sadık Gardiyanoğlu (UBP Adayı): 22.09

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