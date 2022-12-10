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Hasan Öztaş: 16 Köyden Bir Kent Yaratacağız

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale - Serdarlı Belediyesi Başkan adayı Hasan Öztaş Geçitkale Belediyesi’nin proje belediyesi olarak kanıtlanmış bir belediye olduğunu ve bu misyonu Geçitkale - Serdarlı Belediyesi’ne de taşıyacaklarını söyledi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 12:10
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Hasan Öztaş: 16 Köyden Bir Kent Yaratacağız



Öztaş, amaçlarının 16 köyden bir kent yaratmak olduğunu vurguladı. CTP Geçitkale – Serdarlı Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Kanal T’de Pınar Gözek’in hazırlayıp sunduğu programa katılarak bölgedeki icraatlardan bundan sonraki projelere kadar birçok önemli noktaya değindi. Öztaş 2014 yılında Geçitkale Belediyesi’ni devraldığında bölgeye hizmet açısından belediye araçlarının çok az olduğunu, bunu sekiz yıl içerisinde beş katına çıkardıklarını söyledi. Öztaş, 25 Aralık’tan sonra Geçitkale - Serdarlı Belediyesi’nin 16 köyü için bu araç parkının genişliğinin çok büyük avantaj olacağını ifade etti. Öztaş, Geçitkale Belediyesi’nde oluşturdukları kurumsal personel yapısını Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne de monte edeceklerini ve bölgedeki tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek için 24 saat çalışacaklarını belirtti.

Öztaş, 65 yaş üstü İkinci Yaşam Kulübü’nü Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne de taşıyacaklarını ifade etti. Şu anda Geçitkale Belediyesi’nde bu yaşam kulübü için hizmet veren aracın 25 Aralık’tan sonra 16 köye de hizmet edeceğini kaydeden Öztaş, şeker ölçme, tansiyon ölçme, doğum günü kutlamaları, acil ihtiyaçlar ve sağlık merkezlerine ulaşım ve buna benzer konularda 65 yaş üstü insanlarımıza hizmeti 16 köyümüze yayacaklarını belirtti. Öztaş “Bizim belediyecilik anlayışımız sadece göze değil kalbe de dokunmaktır” dedi. Öztaş, adadaki ilk engelsiz kaldırımları Geçitkale ve bağlı köylerine yaptıklarını, 26 Aralık sabahından itibaren Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı tüm köylerde bu engelsiz kaldırımların yapımına hemen başlanacağını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
GeçitkaleCumhuriyetçi Türk PartisiCTPHasan ÖztaşSeçimYerel Seçim
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