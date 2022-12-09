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Hasan Sadıkoğlu: 2023 yılının ilk projesi kanalizasyon

İskele Belediye Başkanı ve UBP’nin İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönemde ilk işin kanalizasyon projesi olduğunu söyleyerek, bu sorunu planlı bir şekilde bitireceklerini kaydetti

09 Aralık 2022 Cuma 12:37
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Hasan Sadıkoğlu: 2023 yılının ilk projesi kanalizasyon



İskele Belediye Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, İskele Bölgesi’nin en ciddi sıkıntısının gelişime bağlı olarak ortaya çıkan kanalizasyon sorunu olduğunu belirtti.

Ortaya koydukları vizyon sayesinde İskele’nin planlarının da üzerinde geliştiğini burgulayan Sadıkoğlu, bundan kaynaklanan sorunların da çözümü için projelerinin hazır olduğunu dile getirdi.

Yeni dönemde öncelik verilen ilk projenin kanalizasyon projesi olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

“İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla bu sorunun çözülemeyeceğini herkes biliyor. Bunun için bir fon oluşturulacak, oluşturulacak fon Bakanlar Kurulu’nda da onaylandı” dedi.

Fon sayesinde kanalizasyon projesi için kaynak yaratılacağını anlatan Sadıkoğlu, “Ocak ayında, kanalizasyon konusunda hazır olacak projenin ihaleye çıkmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Sadıkoğlu, “Planlı bir çalışma programı ile kanalizasyon ile başlayıp adım adım yeni projeleri hayata geçirecek, halkımızın refah seviyesini yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İskeleUBPHasan SadıkoğluSeçimYerel Seçim
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