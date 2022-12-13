Hasan Sadıkoğlu: 8 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır

Sadıkoğlu, beraberindeki Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda destekçisiyle birlikte dün akşam (12 Aralık) Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya Köylerini ziyaret etti. İskele Belediyesi’ne bağlandıkları açıklandığı andan itibaren hizmetin ulaştığı 3 köyde de coşkuyla karşılanan Sadıkoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 14 yıl boyunca hiçbir şekilde sandığa gitmeyen ve bağlı oldukları belediyeden hizmet almayı kabul etmeyen Mersinlik Köyü, 14 yılın ardından skele Belediyesi’ne bağlandıktan sonra Hasan Sadıkoğlu için sandığa gitme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Köyü’nde yakılan Zafer Ateşi ise bu kez Kaplıca Köyü’nde yakıldı. Başkan Sadıkoğlu, köy gezilerinde, 25 Aralık seçimlerinden, halkın desteği ile büyük bir zaferle çıkacaklarını söyledi.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI/UBP İSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU, KÖY GEZİLERİNE BAŞLADI

SADIKOĞLU: “8 YILDA YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”

“25 ARALIK SEÇİMLERİNDEN BÜYÜK BİR ZAFERLE ÇIKACAĞIZ”

İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında köy gezilerine İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya köyleri ile başladı. Gönülden Hizmete Devam, Bütün Emeklerimiz İskele’ye değer sloganıyla seçim gezilerine başlayan Başkan Sadıkoğlu, Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya’da büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. Beraberindeki İskele Belediyesi Meclis Üyesi adayları ile birlikte köylere deyim yerindeyse çıkarma yapan Sadıkoğlu, İskele ve 18 köyü ile 8 yıl önce çıktığı yola, İskele ve 21 köyüyle devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı, kendisini karşılamaya gelen halkla paylaştı. Her üç köyde de halka hitap eden Sadıkoğlu, bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır dedi. 26 Aralık sabahı, yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan 4 köye, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hizmetin gitmeye başladığını açıkladı. Halkın kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için çalışmaya, üretmeye ve İskele ve köylerini hak ettiği konuma getirene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini burada da ifade eden Sadıkoğlu, 25 Aralık seçimlerinden halktan aldığı destekle büyük bir zaferle çıkacaklarına olan inancını dile getirdi.

MERSİNLİK 14 YIL ARADAN SONRA, HASAN SADIKOĞLU İÇİN SANDIĞA GİTME KARARI ALDI

İskele Belediyesi’ne bağlanmak için yıllarca verdikleri mücadeleyi kazanan ve 14 yıldır belediye seçimlerinde sandığa gitmeyerek, bağlı bulundukları belediyeden de hiçbir hizmeti kabul etmeyen Mersinlik Köyü’nde durumlar değişti. İskele Belediyesi’ne bağlanan Mersinlik Köyü, İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu için sandığa gitme kararı aldı. Köy Muhtarı aynı zamanda Muhtar Adayı Mutlu Şeker ve köy halkı tarafından coşkuyla karşılanan Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin Mersinlik Köyü’ne hizmet verecek olmasının kendileri için çok büyük değer olduğunu söyledi.

MERSİNLİK- KAPLICA VE KANTARA’YI KAPSAYAN PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Beraberindeki heyet ile birlikte Mersinlik Köyü’nde ağırlanan Sadıkoğlu, buradaki konuşmasında, yeni dönemde Mersinlik ve Kaplıca köylerini kapsayan Kuzey Sahil Yolu Eko-Agro Turizm Köyleri Projesi ile Kantara Yürüyüş Yolu Parkurları Projesi hakkında bilgi verdi. Kuzey Sahil Yolu Eko-Agro Turizm Köyleri Projesinin özellikle Kaplıca ve Mersinlik bölgelerinin kuzeyindeki deniz ve güneyindeki dağlık kesimi göz önünde bulundurarak hazırladıklarını ifade eden Sadıkoğlu, her iki köyün zengin bir doğal çevreye sahip olduğunu ifade ederek, projenin ülke iç turizmine eko ve agro turizm konseptinde hizmet vereceğini açıkladı. Çevreye ve doğaya uyumlu küçük ölçekli konaklama tesislerinin de yapılacağını belirten Sadıkoğlu, bu proje sayesinde bölge insanına sosyal ve ekonomik açıdan kalkınma sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kantara Yürüyüş Yolu Parkurları Projesiyle ilgili de konuşan Başkan Sadıkoğlu, her mevsim farklı ve doğal çevre yapısına bürünen Kantara bölgesindeki doğal zenginliklerin, projeyle birlikte öncelikle bölge insanına, sonra da ülke çapında diğer sporculara ve doğa severlere hizmet vereceğini açıkladı. Sadıkoğlu, çağdaş imkanlara sahip ve farklı güzergahların oluşturulacağı Kantara Yürüyüş Yolu Parkurları Projesinin doğayı ve insanı bir araya getirecek en heyecanlı projelerinin başında geldiğine vurgu yaptı.

KAPLICA’DA DA SADIKOĞLU İÇİN ZAFER ATEŞİ YAKILDI

İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yine İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Kaplıca Köyü’nü de ziyaret etti. Sadıkoğlu, Boğaziçi Köyü’nden sonra Kaplıca Köyü’nde de Zafer Ateşi ile karşılandı. Köy Muhtarı aynı zamanda Muhtar Adayı Adem Baş ve köylülerin de hazır bulunduğu buluşmada Sadıkoğlu, yeni dönemde Kaplıca Köyü için yapılacak projeleri burada da halkla paylaştı.

KİLİTKAYA, SADIKOĞLU’NUN ETRAFINDA KENETLENDİ

İskele Belediyesi’ne bağlanan bir diğer köy olan Kilitkaya’da da vatandaşlar, İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun etrafında kilitlendi. Kilitkaya Köyü Muhtarı aynı zamanda Muhtar Adayı Ahmet Tumbo ve köy halkıyla bir araya gelen Sadıkoğlu, vatandaşlardan gelen talep üzerine yıllardır atıl durumda bulunan ilkokul binasının tadilatının öncelikli projeleri arasında olduğunu, söz konusu okulu, çok amaçlı salon şeklinde köy halkına kazandıracaklarını ifade etti.