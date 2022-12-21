Hasan Sadıkoğlu, köy gezilerini tamamladı

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 12 Aralık’ta başladığı köy gezilerini dün akşam tamamladı.

25 Aralık’ta yapılacak yerel yönetimler seçimi öncesinde resmi propaganda süreci içerisinde İskele ve 21 köyünü gezen Hasan Sadıkoğlu, 7’den 70’e herkesle kucaklaşarak, siyasi parti gözetmeksizin görüş ve önerilerin yanı sıra eleştirileri de sağduyulu bir şekilde dinledi.

Sadıkoğlu’nun 12 Aralık’ta Mersinlik, Kilitkaya ve Kaplıca ile başlayıp diğer köylere yayılan halk buluşması dün akşam Altınova, Ağıllar ve Boğaziçi Köyü ile son buldu. Sadıkoğlu, her köyde büyük bir sevgi ile karşılandı.

BAŞKAN SADIKOĞLU’NU AĞILLAR’DA ÇOCUKLAR ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun dün akşam gerçekleşen seçim gezisindeki ilk durağı Ağıllar Köyü oldu. Özellikle yaz mevsiminde yaşanan büyük yangın felaketinde büyük tehdit altında olan ancak yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere verdikleri destekle herkesin takdirini kazanan Ağıllar Köyü sakinleri, Hasan Sadıkoğlu’nu coşkuyla karşıladı.

Çocukların çiçeklerle karşıladığı Sadıkoğlu buradaki konuşmasında, sıcak ve içten karşılama için herkese teşekkür etti.

“EN BÜYÜK BAŞKAN, BİZİM BAŞKAN”

Başkan Sadıkoğlu’nun ikinci durağı ise Altınova Köyü oldu. “En büyük başkan, bizim başkan” sloganlarıyla karşılanan Başkan Sadıkoğlu’nu burada da çocuklar ellerinde çiçeklerle karşıladı.

Çok sayıda köy sakininin katıldığı buluşmada Başkan Sadıkoğlu, yaptıklarını ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri paylaştı. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak, hep daha iyisini yapmak için çalışacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Altınova Köyü halkına yanında olduğu için teşekkürlerini sundu.

“BENİ GÖNÜLDEN DESTEKLEYEN TÜM HALKIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hasan Sadıkoğlu ile İskele Belediyesi UBP Meclis Üyesi ve DP Meclis Üyesi adaylarının seçim gezilerinin son bulduğu köy ise Boğaziçi köyü oldu.

Resmi propaganda sürecinde köy ziyaretlerini tamamlayan İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, hem Boğaziçi köyü sakinlerine hem de İskele ve 20 köyüne seslendi.

“26 Aralık’ta, halktan aldığım destekle, görevimin başında olmaya devam edeceğim” diyen Başkan Sadıkoğlu, “Bu cesareti ve özgüveni halkımın bana gösterdiği destekten alıyorum. Yapacak çok işimiz var, çok güzel projelerimiz var, yeni dönemde de neye talip olduğumuzu biliyoruz. Bana destek veren gönül veren, hiçbir zaman karşılık ve menfaat beklemeden yanımda olan beni destekleyen halkıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.