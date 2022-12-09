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Hasan Sadıkoğlu'nun seçim kitapçığı yayında

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun, 32 sayfadan oluşan seçim kitapçığı kamuoyuyla paylaşıldı.

09 Aralık 2022 Cuma 18:57
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Hasan Sadıkoğlu'nun seçim kitapçığı yayında



İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun, 32 sayfadan oluşan seçim kitapçığı kamuoyuyla paylaşıldı. Yarınlarımız, çocuklarımız için hayaller kurduk! Hedeflerimiz için azimle çalıştık, bir bir başardık! İskele'ye değer kattık. Bir dönem daha hayallerimizdeki İskele'yi yaratmak için gönülden hizmete devam! Her şey İskele için, Gönülden Hizmete Devam” denilen kitapçıkta, Hasan Sadıkoğlu’nun geçtiğimiz dönem yaptıkları ve yeni dönemde yapacakları yer aldı.

Seçim kitapçığı elektronik ortamda da görülebilecek şekilde tasarlandı ve kitapçığa ait link paylaşıldı.

Kitapçık Linki: https://online.fliphtml5.com/degtj/tfvz/ 

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