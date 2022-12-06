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Hasan Sadıkoğlu: Özel Eğitim Okulu’na 3 yeni derslik yapacağız

İskele Belediye Başkanı ve UBP’nin başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’na 3 yeni derslik daha yapacaklarını ifade ederek, projenin hazır olduğunu belirtti.

06 Aralık 2022 Salı 14:55
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Hasan Sadıkoğlu: Özel Eğitim Okulu’na 3 yeni derslik yapacağız



İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, özel gereksinimli bireylere desteklerinin yeni dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Yerel seçimlere yönelik açıklama yapan Hasan Sadıkoğlu, belediyenin öz kaynaklarıyla inşa ettiği ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Ötüken Özel Eğitim Okulu’na yönelik yeni projelerini paylaştı.

Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’na 3 yeni derslik daha yapacaklarını açıklayarak, “Projemiz hazır, yeni dönemde ilk iş olarak bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

İskele’nin her geçen gün gelişen, planlı bir büyüme içerisinde olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, hayatın her alanında bölge insanlarına çağdaş hizmet sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sadıkoğlu bu anlama özel gereksinimli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, bu desteğin görevde oldukları süre boyunca devam edeceğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
İskeleHasan SadıkoğluUBP
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