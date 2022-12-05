Hasipoğlu: Birileri konuşuyor, UBP yapıyor

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Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu şölende partililere seslendi...

Hasipoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Ulusal Birlik Partisi baş döndürücü projeler hayata geçirdi. Birileri konuşuyor, UBP yapıyor.

-Güçlü bir koalisyon birliğimiz var, Seçimlerde de beraber hareket ediyoruz. Reformları hayata geçireceğiz dedik. Sözümüz sözdüğ yaptık.

-Belediyeler Reformu, 15 yıldır tozlu raflarda bekliyordu. Bu reformu 29 vekilin önüne atan Başbakan Ünal Üstel'dir.

-Bu reform gerçekleşirken ortaklarımızla beraber büyük mücadele verdik.

-Biz bu süreçte güç bizde, Meclis'teki çoğunluk bizde diyerek antidemokratik çalışmalar içerisinde olmadık. Muhalefetle beraber çalıştık. İktidar olarak bunu yapabilirdik ama yapmadık. Buna rağmen meseleyi yargıya götürdüler ve istedikleri sonucu alamadılar.

-Dörtlü hükümet döneminde bunu yapabilirlerdi. Yapmadılar. Reformu yapabilecekleri bir iradeleri yoktu.

-Biz UBP olarak ortaklarımızla Üstel önderliğinde bu reforma inandık ve içinde bulunduğumuz süreç bu inancın eseridir.

-Muhalefet yerel seçimleri kazanıp, ülkeyi genel seçime ardından da Cumhurbaşkanlığı seçimine götürmek istiyorlar. Amaçları federasyon.

-Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değildir. Halkımızın ayağına en etkin hizmetleri vermek için çalışıyoruz. Muhalefetin federasyon rüyası asla gerçekleşmeycek.

-Biz güçlü belediyeler yarattık. 51/95'le güçlü belediyeleri huzurunuza getirmek için bir irade koyduk. Yolumuza da devam edeceğiz.

-Hizmet, tarih yazan projeler bizim işimiz.

-Demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde bir seçim yaşamamızı temenni ederim.