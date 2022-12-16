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‘Her bölgeye kanalizasyon altyapısı’ sözü

UBP’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, Dikmen’in her köyünün ve her bölgesinin kanalizasyon altyapısına kavuşacağını kaydetti

16 Aralık 2022 Cuma 13:45
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‘Her bölgeye kanalizasyon altyapısı’ sözü



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, katıldığı televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Dikmen ve bağlı köylerinin ciddi alt yapı sorunları olduğunu ifade ederek göreve geldikleri zaman bu sorunları çözeceklerini belirtti.

Özellikle kanalizasyon alt yapısının çok büyük sıkıntı olduğunu ifade eden Öztürk, “Hükümetin desteği ve Anavatan Türkiyemizin de alt yapı için kaynaklarına başvurarak bölgemizin tüm eksikliklerini gidereceğiz” dedi.

“Kanalizasyon projemiz hazır” diyen Öztürk, Dikmen’in her köyünün ve her bölgesinin kanalizasyon altyapısının tamamlanacağının sözünü verdi.

EŞİT VE ADALETLİ HİZMET

Belediyeciliğin kurumsal olması gerektiğinin altını çizen Öztürk, “Benim belediyecilik anlayışım; hiç ayrım yapmadan herkesi kucaklayıp, eşit ve adaletli hizmet vermek olacaktır” dedi.

Gerek alt yapı gerekse üst yapı yatırımlarında köy ayırmadan ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edeceğini dile getiren Niyazi Öztürk, “Amacımız bölgenin kalkındırılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ocak ayından itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirterek, projelerin hazır olduğunu kaydeden Öztürk, “Mutlu insanların yaşadığı bir belde yaratma hayalimizi 4 yılda belediye meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPNiyazi ÖztürkDikmen
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