"Hızlı hareket etmemiz gerekiyor"

Mehmet Hulusioğlu, sürecin hedeflediği noktada gittiğine işaret ederek, “Umarım ki bu şekilde de sonuçlanacaktır” dedi.

Hulusioğlu, “Yeni dönemde hedef, iki belediyeyi birleştirmek ve doğru kurgulamak en büyük hedefim. Bu kolay bir süreç olmayacak” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“Hem mali açıdan hem personel açısından hem hizmetlerin doğru, hızlı ve verimli olması açısından çok ciddi bir süreç gerekecek. Belki de 1 buçuk yıl kadar sürecek. İki belediyeyi birbirine entegre etmemiz gerekiyor, bölge insanının aidiyet duygusunu hissetmesi gerekiyor. Seçimden sonra 51/95 sayılı yasa geçmezse büyük bir kaos yaşayacağımızı söyleyebilirim.”

“ESENTEPE’Yİ GİRNE-ÇATALKÖY İMAR PLANI’NA DAHİL EDECEĞİZ”

5 yıl önce Girne-Çatalköy İmar Planı’nın hayata geçirildiğine değinen Hulusioğlu, “Esentepe bölgesinin bu imar planına dahil edilmesi en büyük projemizdir” açıklamasını yaptı.

“DEVLET YAPMASI GEREKEN PROJELER YAPMADIĞI İÇİN BİZ ÜSTÜNE KOYAMIYORUZ”

Çatalköy ve Esentepe’nin çok hızlı gelişen ve yatırım alan bir bölge olduğuna dikkat çeken Hulusioğlu, “Yatırımcı sizi beklemez, iki belediyeyi hızlı bir şekilde birbirine entegre etmeliyiz” diye konuştu.

Hulusioğlu, “Devlet yapması gereken projeler yapmadığı için biz üstüne koyamıyoruz” ifadelerini kullanarak, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti, “Borçlanmadan bu süreci atlamak büyük bir başarıdır” dedi.

“ÖNGÖRÜLERİMİZLE BİR BÜTÇE ORTAYA ÇIKARDIK”

Esentepe Belediyesi’nin bütçesine yönelik ellerinde net bir veri olmadığını aktaran Hulusioğlu, 2011 yılından beri personelin sosyal haklarının ödenmediği, esnafa olan birtakım borçların var olduğunun söylendiğini kaydetti ve bunların düzeltilemeyecek sorunlar olmadığının altını çizdi.

Hulusioğlu, 1 Ocak 2023 itibarıyla yeni bütçeleri yürürlüğe girmesi gerektiğini hatırlatarak, “Şu anda bu çalışmaları yapıyoruz ve bir noktaya getirdik. Öngörülerimizle bir bütçe ortaya çıkardık. Türk Lirası’nın değer kaybı ile mali açıdan bir öngörüsüzlük söz konusu fakat yeni yasa ile gelirlerimizde büyük bir artış olacağını düşünüyoruz. Bunları doğru bir şekilde tespit ederek, bütçemizi oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ SERVETİMİZİN HEBA OLMAMASI İÇİN HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR”

Devletin ukdesinde olan çok önemli üç bacaklı sorunların olduğunu dile getiren Hulusioğlu, Su Temin Projesi kapsamında suyun belediyelerin depolarına taşınmasının öngörüldüğünü belirtti, “Şu an belediyelerin depolarından su akıyor” diye konuştu.

Hulusioğlu, atık suları ve yağmur sularının toplanıp geri dönüştürülmesi için pilot bölge olarak Girne’nin kuzey sahil şeridinin seçildiğini ve projenin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri tarafından hazırlandığını aktardı.

Projenin son aşamaya geldiğini ve kısa bir süre içerisinde ihale aşamasına geleceğini belirten Hulusioğlu, “Hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Bölge hızlı bir şekilde yatırım alıyor. Bu proje hızlı bir şekilde ihale edilirse, bu sistemlerin yapılması gerekiyor. Milli servetimizin heba olmaması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

“ÇÖP ARTIK EKONOMİK BİR DEĞER”

Mehmet Hulusioğlu, “Çöpün artık geri dönüşüm malzemesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çöp artık ekonomik bir değerdir. Bunu vahşice gömerek ortadan kaldırmamız bizim ayıbımızdır. Ancak bu bireysel belediyeler üzerinden olmuyor. Geri dönüşümle ilgili olarak bütünlüklü projeler üretmemiz gerekiyor. Bu konuda belediyeler olarak, devletten önde gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“BAHÇELİ KÖYÜ İLE BEŞPARMAK KÖYÜNDE CİDDİ ALTYAPI EKSİKLERİ VAR”

Özellikle Bahçeli köyü ile Beşparmak köyünde ciddi anlamda bir altyapı eksikliği olduğuna dikkat çeken Hulusioğlu, “Çok hızlı bir şekilde atıl vaziyette olan köylerimizin altyapı eksikliklerini tamamlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BEN DEĞİL, BİZ KAZANACAĞIZ”

Hulusioğlu, “Bana oy verecek insanları kandırmak istemiyorum. Ben gerçekçi projeler üretip, hayata geçirebileceklerimi halkımın önüne koymak istiyorum. Beni vatandaş yeniden başkan seçerse ben değil, birlikte kazanacağız… Biz kazanacağız” dedi.