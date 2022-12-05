Hulusioğlu: “Belediyeler Reformu’na en hakim belediye başkanlarından biriyim”

Seçim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Çatalköy Belediye Başkanı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, belediyelerle ilgili reform süreci boyunca yasal düzenlemelerde ve siyasi irade noktasında reforma en fazla katkı koyan belediye başkanlarından birisi olduğunun altını çizdi.

Hulusioğlu,“Bu bilinç içerisinde belediyelerimizin birleşmesinden sonra yeni sistemin doğru ve verimli çalışabilmesi için en büyük sorumluluğa sahip olduğumun farkında olarak bu görevi sizlerden talep ediyorum” dedi.

Birleşecek olan Çatalköy ve Esentepe belediyeleri ile Arapköy, Beşparmak, Karaağaç ve Bahçeli köyleri ile "büyüyen bir aile olarak imkan ve hizmet gücünün de büyüyeceğine" inanç belirten Mehmet Hulusioğlu, “Bu talep yeniden değil, yeni bir taleptir. İşte tam bu noktada büyümeyi verimli bir şekilde yönetmek için üç temel unsura ihtiyaç vardır. Reformun detaylarına hakim olmak, yerel yönetim deneyimlerini bu sürece katmak, bilincinde olduğumuz bölge sorunlarını çözerken siz değerli halkımızın da önerilerini almak” ifadelerini kullandı.

Mehmet Hulusioğlu, reformla ilgili bütün unsurlara hakim olduğunu belirterek, “Bütün bunlara hakim bir kişi olarak biliyorum ki bu geçiş sürecinde, sizlerle birlikte bölgenin ekonomi, altyapı ve sosyal gelişimini daha doğru bir şekilde yönetebileceğiz” dedi.