Hulusioğlu: Çatalköy’e ve Esentepe’ye aynı oranda sahip çıkacağız

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, Kıbrıs TV’de yayınlanan Kürsü programına konuk oldu. Mehmet Hulusioğlu, belediyelerin birleşmesiyle ilgili, “Belediyelerin daha güçlü bir yapıya sahip olacağını bildiğim için katkı koydum. Çatalköy ve Esentepe KKTC’nin bir numarası belediyesi ve beldesi olacaktır“ ifadelerini kullandı.

“BU SEÇİMİ DE KAZANACAĞIZ”

Hulusioğlu, belediye sayılarının azalmasını her zaman desteklediğini, birleşme sonucunda bölgeciliğin ortadan kalkacağını vurgulayarak, “Hem Çatalköy’e hem Esentepe’ye aynı oranda sahip çıkmalıyız. Çatalköy’e nasıl sahip çıkmışsak aynı şekilde Esentepe’ye de sahip çıkacağız” dedi. Hulusioğlu, yeni düzenlemeyle birlikte vermiş oldukları hizmetlerin karşılığını alacaklarını ve eksik olan hizmetleri tamamlayacaklarını duyurarak, “Seçimi kazanma noktasında hiçbir endişem yok. Bu seçimi de kazanacağız” dedi.

“YARIM KALAN PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Hulusioğlu, pandemi ve dünyada yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle yarım kalan projelerini bu dönem bitirmek için gereken tüm çalışmaları yaptığını vurguladı.

“BİRLEŞME, REFORMUN TASARRUF BACAĞIDIR”

Belediyelerin Birleşmesi Reformunu “Birleşme Reformun tasarruf bacağıdır” diye tanımlayan Hulusioğlu, “Çatalköy’ün tüm mali yapısına hakimim. Esentepe’de yaşanan sorunları biliyorum” dedi.

“Esentepe’de imar planımız yok” diyen Hulusioğlu, Girne-Çatalköy İmar Planı’na dahil etmeye çalıştıklarını, bunu vatandaşlar, ilgili sivil toplum örgütleri ve Şehir Planlama Dairesi’yle planlayacaklarını duyurdu.

Bölgenin en önemli sorununun ulaşım sorunu olduğuna dikkat çeken Hulusioğlu, “Başbakan tarafından Çatalköy-Girne yolunun ihale edileceği belirtildi. Mevcut Başbakan bizlere bunun sözünü verdi” ifadelerini kullandı.