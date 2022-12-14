Hüseyin Amcaoğlu: Gönyeli-Alayköy sosyal belediyecilikte marka olacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, belediyeciliğin sadece alt yapı yatırımı yapmak olmadığına dikkat çekti.

Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda ve insanların yaşam kalitesi yükseltecek projeler hazırladıklarını ifade eden Amcaoğlu, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini belirtti.

“YAŞLI İNSANLARIMIZ İÇİN SOSYAL TESİS KURACAĞIZ”

Yaşlılar, engelliler, bakıma muhtaç insanlara yerel yönetimin kucak açacağını söyleyen Amcaoğlu, yeni birimlerin kurulacağını, bu anlamda var olan birimlerin de hizmet alanlarının genişletileceğini dile getirdi. Belediyenin yaşlılara hizmetin biriminin olduğunu ancak kendi yönetimlerinde bu birimin hizmet alanını genişleyip yaşlılarımıza daha çok hizmet edeceklerini kaydeden Amcaoğlu, “Yaşlıların bir araya gelerek, vakit geçirebilmeleri için sosyal bir tesis yaratacağız” diye konuştu.

ENGELLİ DESTEK BİRİMİ KURULACAK

Engelli bireylerin yaşamın her alanında var olmaları için Engelli Destek Birimi oluşturacaklarını belirten Hüseyin Amcaoğlu, “Engelli bireylerimize her anlamda yardımcı olacağız. Yaşanılan sıkıntıların aşılması için bu birimdeki arkadaşlarımızla projeler ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, “sosyal belediyecilikte Gönyeli-Alayköy bir marka olacak” sözünü verdi

“ÖNEMLİ OLAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK”

“Yüzlerce proje yazabiliriz ama önemli olan bunları hayata geçirmektir” diyen Amcaoğlu, Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte çok güçlü bir ekip olduklarını ve hazırladıkları tüm projeleri bu ekip ile hayata geçirebileceklerini vurguladı.

Amcaoğlu, “Biz bilime saygılıyız ve çok ciddi uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz… Vizyon konusunda oldukça iddialıyız. Gönyeli-Alayköy’ü çok daha iyi noktalara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.