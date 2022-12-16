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Hüseyin Amcaoğlu: Projelere kaynak bulacak bağlantılara sahibim

UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Amcaoğlu, bürokrasiden gelen tecrübesi ile hazırladıkları projelere kaynak yaratma noktasında gerekli bağlantılara sahip olduğunu söyledi

16 Aralık 2022 Cuma 16:28
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Hüseyin Amcaoğlu: Projelere kaynak bulacak bağlantılara sahibim



Uzun yıllardır devlet kademelerinde bürokrat olarak görev yaptığını söyleyen ve en üst noktaya liyakat ile ulaştığına vurgu yapan Amcaoğlu, buradaki tecrübelerini Gönyeli Alayköy Belediyesi’ni yönetirken kullanacak olmanın avantajlarına değindi.

Dış kaynakları hangi noktalardan zorlayabileceğini çok iyi bildiğine değinen Amcaoğlu, “Hem Türkiye Cumhuriyeti kaynakları konusunda hem de Avrupa Birliği projelerinden edindiğim deneyimlerle kaynak yaratacak birikime sahibim” diye konuştu.

Belediyenin öz kaynaklarının da artırılmasını ve en doğru şekilde kullanılmasını öngördüğüne işaret eden Amcaoğlu, “Günlük başarıya değil geleceği kurtarabilecek projelere önem vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Devlet kademelerindeki görevlerinde hiçbir kimseyi ayırt etmeden hizmet verdiğinin herkesçe bilindiğini dile getiren Amcaoğlu, “Belediyemizi yönetirken de herkese eşit mesafede, adaletli ve şeffaf bir yönetim ortaya koyacağız” diye konuştu

Amcaoğlu, “Vatandaşımıza kulak veriyor, bölgemizi daha ileriye taşımak için hazırladığımız gerçekçi projelerimizi halkımıza anlatmaya ekip arkadaşlarımla birlikte devam ediyoruz” diyerek, 26 Aralık’tan itibaren kente hizmet için hazır olduğunu kaydetti.

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UBPHüseyin AmcaoğluSeçimYerel Seçim
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