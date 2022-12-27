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İlçe seçim kurulları 20 itirazı değerlendirdi, karara bağladı

İlçe seçim kurulları Pazar günü gerçekleşen yerel kuruluş organları genel seçimiyle ilgili itirazları değerlendirerek karara bağladı.

27 Aralık 2022 Salı 19:14
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İlçe seçim kurulları 20 itirazı değerlendirdi, karara bağladı



5 ilçedeki seçim kuruluna toplamda 20 itiraz yapılırken, itirazlardan sadece biri kabul edildi ve oy dağılımında hata olduğu belirlenen Gazimağusa Pertev Mahallesi’ndeki muhtarlık seçim sonucu düzeltildi.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Girne, İskele, Lefke ve Gazimağusa olmak üzere 5 ilçede muhtarlık, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve ihtiyar heyeti üyeliği seçim sonuçlarına itiraz edildi. İlçe seçim kurulları 20 itiraz değerlendirerek karara bağladı.

Buna göre, Lefkoşa’da muhtar seçimiyle ilgili 2 itiraz, Girne’de biri muhtarlık, biri belediye başkanlığı, biri de belediye meclis üyeliği olmak üzere 3 itiraz, İskele’de biri belediye meclis üyeliği, biri muhtarlık biri de ihtiyar heyeti olmak üzere 3 itiraz, Lefke’de belediye meclis üyeliğiyle ilgili 1 itiraz, Gazimağusa’da belediye meclis üyeliğiyle ilgili 4 itiraz reddedildi.

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na 3 ayrı itiraz daha yapıldığı ancak itirazların neye olduğu belirtilmediğinden tümünün reddedildiği açıklandı.

Kabul edilen tek itiraz Gazimağusa Pertev Mahallesi’ndeki muhtarlık seçimiyle ilgili oldu. Oy dağılımında hata olduğu kabul edilen muhtarlık seçim sonucunu düzeltildi. İtirazların ret gerekçesi “muğlak olması ve delil sunulmaması” olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının çarşamba Resmi Gazetede yayımlanmasının, belediye başkanlarının mazbatalarını alarak perşembe günü göreve başlamasının hedeflendiğini kaydetmişti.

Son Güncelleme: 27.12.2022 20:17
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