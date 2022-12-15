Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Çaldığı tüpleri markete sattı
Çaldığı tüpleri markete sattı
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan...
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
banner107

İlker Edip: Büyüklerimizin yüzünü güldüreceğiz

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin başkan adayı İlker Edip, “Finansmanı hazır olan Huzur ve Şefkat Evi projesini yeni dönemde hayata geçirip, büyüklerimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi

15 Aralık 2022 Perşembe 14:01
35 Okunma
İlker Edip: Büyüklerimizin yüzünü güldüreceğiz



Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yerel yönetimler için hazırladığı protokolü, imzaladıklarını hatırlatan İlker Edip, “Belediye olarak 65 yaş üstü büyüklerimize her dönem sahip çıktık. Evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Yeni dönemde büyüklere sunulan hizmeti çeşitlendirmek ve kalitesini artırmak adına yeni projeler hazırladıklarını söyleyen Edip, ‘Huzur ve Şefkat Projesi’ ile ilgili gereken girişimleri ve görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

Projenin finansmanı da hazırladıklarına dikkat çeken Edip şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda huzur evi kurmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uhdesinde. Yasaya göre huzur evlerini devlet ve özel sektör yapabiliyor. Yerel yönetimler bu sürecin için dahil edilmemişti. Ancak bir yasal düzenlemeyle yerel yönetimler de artık işin bu hizmeti verebilecek.”

Edip, “Yasal değişiklik ile 26 Aralık’tan sonra ilk işimiz bu projeyi hayata geçirerek, bölgemizdeki büyüklerimizin de yüzünü güldürmek olacak” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BeyarmuduUBPİlker EdipSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz
Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz
Hamit Bakırcı: Bölgemize üniversite kazandıracağız
Hamit Bakırcı: Bölgemize üniversite kazandıracağız
Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak
Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim