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İlker Edip: Kapımız herkese açık olmuştur ve olacaktır

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin Başkan adayı İlker Edip, dil, din, ırk veya parti ayrımı yapmadan hareket etmeye devam edeceklerini dile getirerek, “Kapımız herkese açık olmuştur ve olacaktır” dedi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 17:54
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İlker Edip: Kapımız herkese açık olmuştur ve olacaktır



Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edip, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, hükümet ortaklarının da desteği ile birlikte daha güçlü olacaklarını, emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

Bölgeyi yeniden oluşturma hedefi ile yola çıktıklarını aktaran Edip, “Tecrübelerimizi katarak, bu yolda bölge halkımız ile birlikte başarıya ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Güçlü belediyeler ile güçlü gelecek için yola devam edeceklerini vurgulayan Edip, merkezi hükümet ile birlikte büyük projelere imza atacaklarına inanç belirtti.

“Geçmişte adalet duygusunu öncelik yaparak ilerledik ve tek bir doğru olduğuna inandık” diyen Edip, dil, din, ırk veya parti ayrımı yapmadan hareket ettiklerini ve yine bu anlayış ile herkese eşit bir anlayışla devam edeceklerinin altını çizdi.

Edip, “Kapımız olması gerektiği gibi herkese açık olmuştur ve olacaktır…” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimUBPBeyarmudu
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