Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

İlker Edip'ten önemli açıklamalar...

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin başkan adayı İlker Edip, GİKAD ile iş birliği yaparak Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi’nin hayata geçirileceğini söyledi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:14
70 Okunma
İlker Edip'ten önemli açıklamalar...



Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Edip, Beyarmudu ve bölgesinin tarım ve hayvancılık konusunda çok sayıda üreticiye sahip olduğunu söyledi. Türkiye’den gelen suyun İncirli köyü hariç, tüm köylerde kullanıldığını aktaran Başkan Edip, geçen ay itibarıyla adadaki tüm köylere Türkiye’den gelen suyun ulaştırılması için çıkılan ihalenin sonuçlandığını anımsattı. İlker Edip, İncirli köyünün de öncelikli köyler içerisinde yer aldığını söyledi.

Edip, “Mesarya’ya tarımsal sulama için kullanılacak suyun gelmesiyle birlikte bölgemizde tarımsal ürünlerde ciddi bir patlama yaşayacağını düşünüyorum” diyerek belediyenin de bu çerçevede bazı hazırlıklar yaptığını aktardı.

Belediyenin Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile birlikte projeler hazırladığını anlatan Edip, “GİKAD ile birlikte Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi’ni hazırladık. Bu proje ile artık gençlerimiz kendi arazilerinde üretim yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki arazilerin önemli ölçüde verimli topraklardan oluştuğuna dikkat çeken İlker Edip, “Belediyenin de destekleriyle artık gençlerimiz üretime yönelebilecekler. Zaten bölgemiz üretken insanların bölgesidir. Suyun gelmesi ve Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi’nin uygulamaya girmesiyle gençlerimiz için yeni kazanç kapısı ortaya çıkaktır” dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2022 16:15
Anahtar Kelimeler:
UBPİlker Edip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hızlı hareket etmemiz gerekiyor"
"Hızlı hareket etmemiz gerekiyor"
Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin
Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin
Gardiyanoğlu: Lefkoşa ekonominin de başkenti olacak
Gardiyanoğlu: Lefkoşa ekonominin de başkenti olacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim