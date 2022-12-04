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İncirli: Aydınlık Lefkoşa'yı aydınlık zihinlerle hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Okul Öncesi, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi’ni ve Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ederek projelerini paylaştı.

04 Aralık 2022 Pazar 10:46
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İncirli: Aydınlık Lefkoşa'yı aydınlık zihinlerle hayata geçireceğiz



Öğretmenler ve okul müdürleriyle bir araya gelen Sıla Usar İncirli ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, “Aydınlık Lefkoşa’yı aydınlık zihinlerle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Öğretmenler ve müdürlerle projelerini paylaşan Sıla Usar İncirli, öğrencilerle sohbet etme fırsatı da yakaladı. 

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA’NIN DURUMU, KİMSEYİ MEMNUN ETMİYOR 

Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumun, kimseyi memnun etmediğinin altını çizen Usar İncirli, Lefkoşa’nın gündüz nüfusunun 120 bine kadar çıktığını belirtti. LTB’nin sadece Lefkoşa’da ikamet edenlere değil, Lefkoşa’ya çalışmaya gelenlere de hizmet ettiğini aktaran Usar İncirli, Lefkoşa’nın alt yapısında birçok eksiklik olduğunu ifade etti. Yolların iyi durumda olmadığını kaydeden Usar İncirli, “Lefkoşa’nın karanlık bir şehri olması, yeşilden yoksun bir şehir olması bizleri rahatsız ediyor” dedi. “Bu konu benim yetkim dahilinde değildir” cümlesini kesinlikle kullanmayacağının altını çizen Usar İncirli, “Aydınlık Lefkoşa’yı aydınlık zihinlerle hayata geçireceğiz” diye konuştu. 

“LEFKOŞA BİR BAŞŞEHİR OLMA İDDİASINI KAYBETMİŞ DURUMDADIR”

Lefkoşa’nın iklim krizine karşı çok kırılgan durumda olduğuna da vurgu yapan Usar İncirli, “Atıl durumda olan birçok yeşil alan var. Lefkoşa mali ve idari açıdan iyi yönetilmiyor. Bundan dolayı Lefkoşa bir başşehir olma iddiasını kaybetmiş durumdadır” ifadelerini kullandı. 8 buçuk yıldır belediyede aynı yönetimin olduğunu anımsatan Usar İncirli, “10 yıldan eski bir çöküşün bahanesini kabul edemiyoruz. Doğru yönetilmiş olsaydı Lefkoşa, bu kadar karanlık olmazdı. Biz belediyenin mali durumunu da inceledik. Giderek artan bir borç yükü var. Bundan dolayı Lefkoşa, zayıf duruma geliyor. Yıllar önce olan kötü şeylerin arkasına saklanmak doğru değildir. Belediyenin gelirlerini de artıracak işler yapacağız” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 04.12.2022 11:52
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