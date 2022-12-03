Sıla Usar İncirli’ye CTP Belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, iş ve güç birliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Sıla Usar İncirli çocuklarla da bir araya geldi. Cimnastik yapan çocukların Lefkoşa ile ilgili hayallerini dinleyen Usar İncirli, çocukların ve gençlerin spor yapacağı tesislerin eksikliğinden de söz etti.

USAR İNCİRLİ: BİRBİRİMİZE OMUZ VERMELİYİZ

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu’nu başarılı işlerinden dolayı kutladı. Hasan Sapsızoğlu’nun var olanı daha ileriye taşımak için çalıştığını vurgulayan Usar İncirli, çalışmalarından dolayı federasyon yönetim kurulunu kutladı. İş birliği ve güç birliği yapmanın önemine işaret eden Usar İncirli, “Birbirimize omuz vermeliyiz, el uzatmalıyız. Bizlerin yönetimindeki belediyede iş birliğini ve güç birliğini yapmaya hazırız” dedi. “Tek başımıza bazı şeyleri gerçekleştiremeyiz. Bir araya geldiğimiz zaman, tüm bunların çok daha iyisini yapacağız” diyen Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili projelerini de paylaştı.

“SPOR YAPILACAK TESİSLER EKSİK”

Lefkoşa’nın alt yapı bakımından kötü olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, toplu ulaşımın olmadığını ve sokakların da karanlık olduğunu kaydetti. Şehrin yeterince yeşil olmadığını ifade eden Usar İncirli, iklim krizine karşı çok kırılgan olunduğunu belirtti. İnsanların spor yapacağı ve kaliteli yaşam sürdürebileceği tesislerin eksikliğinden de söz eden Usar İncirli, kültür sanat faaliyetlerine de ayrı önem vereceklerini söyledi. Belediyenin gelirleriyle giderlerini mutlaka dengeleyeceklerini kaydeden Usar İncirli, “İşin uzmanlarıyla bu işi yapacağız” diye ekledi.

SAPSIZOĞLU: SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BÜYÜK KATKINIZ OLACAĞINA İNANIYORUM

KKTC Cimanstik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Sıla Usar İncirli ve ekibine başarılar diledi. “Kazandığınız takdirde Lefkoşa’mıza yakışır anlamda hizmet etmenizi diliyorum” diyen Sapsızoğlu, federasyon olarak yaptıkları işlerden bahsetti. Sıla Usar İncirli’nin bugüne kadar yaptığı işlerin ortada olduğuna dikkat çeken Sapsızoğlu, “Başarılar diliyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize sağlıklı nesil yetiştirmek anlamında büyük katkılarınız olacağına inanıyorum. Size ve ekibinize başarılar dilerim” dedi.